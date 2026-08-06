El deporte sirvió como vía de escape a Pepa durante la enfermedad de su marido: "Muchas malas noticias, muchos llantos"

Pepa ha dedicado toda su vida a trabajar y a su familia, alejada del deporte de competición. Sin embargo, la grave enfermedad de su marido y su posterior muerte, le hacía pasar horas cuidándole y en hospitales, algo que la obligó a buscar una vía de escape que le permitiera desconectar y sobrellevar esta situación "Muchas malas noticias, muchos llantos" y "Bajaba las escaleras llorando" asegura la protagonista.

"Necesitaba desahogarme", confiesa, por eso empezó a hacer ejercicio poc a poco, y después a correr. Lo que comenzó siendo un entretenimiento acabó convirtiéndose en un gran descubrimiento. "Me sentía más feliz, llegaba y hablaba con él", explica Pepa, se quedaba más tranquila y a él también le notaba feliz al verla bien a ella.

A los 70 años ya competía y logró ser campeona de España. Ha encadenado titulos nacionales e internacionales así como récords en España. Ahora a sus 76 años, sigue entrenando y compitiendo con la misma ilusión que antes.

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