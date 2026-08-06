El ‘tierra, trágame’ de David con Marta Valverde en Pasapalabra: “Sin desmerecerme a mí”

David, después de 86 programas en Pasapalabra, ha demostrado que es un disfrutón de esta experiencia del concurso y también de cada pareja de invitados que llega para ayudarle. En concreto, con David Fernández y Marta Valverde hasta le va a doler la mandíbula de tanto reírse, y es que la tarde ha comenzado fuerte con el piropo envenenado que el cómico le ha dedicado a Roberto Leal.

“Yo no tengo tanta gracias, eh”, ha comentado el concursante, al que el presentador ha llamado “David, el bueno” para diferenciarle del invitado. El barcelonés ha confesado lo bien que le han rodeado en su equipo, pero se ha metido en un pequeño jardín sin darse cuenta. “Con este hombre es imposible no pasárselo bien”, ha dicho en referencia al cómico.

Sin embargo, Marta se ha sentido afectada. “Sin desmerecerme a mí, ¿verdad?”, le ha interrumpido a David. El concursante ha vivido un divertido ‘tierra, trágame’, mientras el resto de los invitados se reía por la escena y la actriz se reivindicaba: “Soy muy graciosa también, faltaría más”. ¡Revive este momentazo en el vídeo!

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