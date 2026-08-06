Hablamos con Javier Nart sobre la crisis migratoria: "Es una guerra híbrida. España tiene que mostrar una postura sólida y clara respecto a Ceuta y Melilla"

La situación en Ceuta continúa centrando el debate político tras la entrada masiva de inmigrantes registrada hace una semana. Mientras continúan las dudas sobre el número de personas que permanecen en la ciudad autónoma y la capacidad de acogida, el papel de Marruecos y la respuesta del Gobierno siguen siendo objeto de discusión. Hoy en 'Espejo Público' ha analizado la situación Javier Nart, abogado y exdiputado del Parlamento Europeo.

Javier Nart ya había sido muy crítico con la actuación del Ejecutivo asegurando que el "buenismo institucional" conduce a una situación muy preocupante. Ahora, el ex eurodiputado añade "una palabra más gruesa, que es castración". El ex eurodiputado también ha vinculado la crisis actual con el espionaje sufrido por miembros del Gobierno mediante el sistema Pegasus y sostiene que esa información pudo influir en decisiones posteriores. En este sentido, asegura que Pedro Sánchez reconoció la marroquinidad del Sáhara "sin comunicación al Consejo de Ministros y sin comunicación a la oposición" y afirma que esa decisión se adoptó porque "Marruecos le dictó" esa posición.

Si alguien piensa que estas invasiones son un movimiento espontáneo es que no conoce Marruecos"

Respecto a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, Nart sostiene que no ha sido un movimiento espontáneo. "Claro que lo conoce porque lo organiza, y esto es una parte de una guerra híbrida", afirma al ser preguntado por el papel de Marruecos. Según explica, existió una organización previa con "camiones organizados que llevaban gente hacia Ceuta" y asegura que incluso "se ven a gendarmes marroquíes ayudando y dirigiendo a los muchachos".

"Marruecos lo organiza. Esto es una parte de una guerra híbrida"

Preguntado por el uso del término "guerra híbrida", Javier Nart insiste en mantener esa definición. "Es evidente que es una guerra híbrida porque Marruecos tiene una reivindicación permanente", sostiene, y añade que este tipo de actuaciones sirven como "espita de escape" ante los problemas internos del país.

Asimismo, defiende que la entrada masiva de personas no puede producirse sin la implicación de las autoridades marroquíes. "Es imposible que se produzcan estas invasiones sin el conocimiento, impulso y estructuración por parte de Marruecos", asegura.

Sobre las posibles consecuencias internacionales, el abogado considera preocupante la posición de España dentro de la Unión Europea. "Que 22 países sobre 27 marquen con enorme dureza la actitud española" demuestra, a su juicio, la debilidad de la posición española. Además, sostiene que Marruecos pretende demostrar que puede controlar "Ceuta y Melilla sin disparar un solo tiro y sin que España sea capaz de poderlo bloquear".

"Lo que tiene que hacer España no es confrontar, es evitar y mostrar una posición muy clara"

Para concluir, Javier Nart ha defendido que la respuesta de España debe centrarse en reforzar su posición internacional y evitar la confrontación directa. "Lo que tiene que hacer España no es confrontar, es evitar y para eso tiene que mostrarnos una posición muy sólida y muy clara respecto a Marruecos sobre todo con la Unión Europea", afirma. Además, lamenta que "22 países de la Unión Europea" hayan llamado la atención a España: "A mí como español me duele".

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