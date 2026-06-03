Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Secretario general PP Madrid

Juan Serrano (PP) carga contra los empresarios catalanes: "Se quejan en privado de lo que hacen sus gobernantes y luego estos le doran la píldora"

Afirma Juan Serrano, senador y secretario general del PP en Madrid, que el modelo de financiación en Cataluña está basado en "contentar los intereses del Gobierno de la Generalitat". "Los empresarios catalanes tendrían que hacer lo que muchas veces piden en privado".

El golpe de Feijóo.

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

Juan Serrano, senador y secretario general del PP en Madrid, mantiene que hay 60 iniciativas legislativas del PP paralizadas y bloqueadas por la mayoría progresista del Congreso. Iniciativas que el PP quiere llevar a cabo y "deliberadamente están paralizadas en la mesa del Congreso". Cree que la alternativa está ahí y lo que hay que hacer es querer debatirla.

"El modelo de financiación catalán quiere contentar los intereses del Gobierno de la Generalitat"

Sobre el modelo de financiación en Cataluña, señala que está basado en contentar los intereses del Gobierno de la Generalitat. "Es un planteamiento territorial", afirma. "En esta vida hay que ser honesto y más cuando vas a casa de gente a la que respetas como es el empresariado catalán", afirma.

Sí cree el del PP que no puede ser que los empresarios catalanes se quejen en privado de lo que hacen sus gobernantes y luego esos gobernantes vayan a dorarle la píldora. "Cataluña ha estado siempre por delante de Madrid, lo que ha cambiado es que ha habido intereses políticos por encima de mejorar la economía de Cataluña y es ahí donde los empresarios tendrían que hacer lo que muchas veces dicen en privado".

Serrano analiza el acuerdo Vox y PP en Castilla y León

Serrano habla con Espejo Público la misma mañana en la que Antena 3 Noticias ha confirmado el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en Castilla y León. "Sobre el concepto de arraigo que defiende Vox, se pregunta si un nuevo español que va a ser nacionalizado que ni su padre ni su abuelo han pisado en España y se convierte mañana en español tiene más derechos que una persona argentina que lleva 10 años aquí trabajando.

"La administración pública con gobierno de todos los colores está llena de ejemplos. Se da prioridad por nacionalidad, por arraigo... en políticas públicas, de vivienda. La política española está impregnada de esos ejemplos y nadie se ha echado las manos a la cabeza".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Bernaldo de Quirós

Bernaldo de Quirós desmonta los informes que recibió Cándido Méndez de la empresa del amigo de Zapatero: "Ha sido una auténtica tortura"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

El golpe de Feijóo.

Juan Serrano (PP) carga contra los empresarios catalanes: "Se quejan en privado de lo que hacen sus gobernantes y luego estos le doran la píldora"

¿Pablo Motos falsificó sus notas? Rossy de Palma alucina con la anécdota del presentador

¿Pablo Motos falsificó sus notas? Rossy de Palma alucina con la anécdota del presentador

Martínez- Almeida

Martínez- Almeida, entrevista exclusiva: el alcalde de Madrid, hoy en Espejo Público

Enrique Riquelme
A las 21:45 horas

Hoy, Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, estará en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Rossy de Palma en El Hormiguero
Espectacular

Revive la entrevista completa a Rossy de Palma en El Hormiguero

La increíble demostración de una persona con polidactilia que fascina a Rossy de Palma
Increíble

La increíble demostración de una persona con polidactilia que fascina a Rossy de Palma

El equipo de ciencia ha traído a Renáta al plató para que demostrase de lo que es capaz con 12 dedos.

"Viví una adolescencia salvaje": Rossy de Palma revela cómo vivió la movida madrileña
En El Hormiguero

"Viví una adolescencia salvaje": Rossy de Palma revela cómo vivió la movida madrileña

La actriz y cantante ha contado cómo dejó atrás a sus padres para emprender una nueva vida en la capital.

Javier rompe el empate con David: va a por todas en El Rosco con un bote de 580.000 euros

Javier rompe el empate con David: va a por todas en El Rosco con un bote de 580.000 euros

Javier cumple el deseo de Roberto Leal, se lleva la ovación de Pasapalabra y deja “muerta” a Nía de la Rubia

Javier cumple el deseo de Roberto Leal, se lleva la ovación de Pasapalabra y deja “muerta” a Nya de la Rubia

Hermanos y rivales, pique entre los Iturriaga con la victoria de Mikel ante Juanma en La Pista: “Tengo un rival débil”

Hermanos y rivales, pique entre los Iturriaga con la victoria de Mikel ante Juanma en La Pista: “Tengo un rival débil”

Publicidad