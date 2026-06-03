Juan Serrano (PP) carga contra los empresarios catalanes: "Se quejan en privado de lo que hacen sus gobernantes y luego estos le doran la píldora"

Juan Serrano, senador y secretario general del PP en Madrid, mantiene que hay 60 iniciativas legislativas del PP paralizadas y bloqueadas por la mayoría progresista del Congreso. Iniciativas que el PP quiere llevar a cabo y "deliberadamente están paralizadas en la mesa del Congreso". Cree que la alternativa está ahí y lo que hay que hacer es querer debatirla.

"El modelo de financiación catalán quiere contentar los intereses del Gobierno de la Generalitat"

Sobre el modelo de financiación en Cataluña, señala que está basado en contentar los intereses del Gobierno de la Generalitat. "Es un planteamiento territorial", afirma. "En esta vida hay que ser honesto y más cuando vas a casa de gente a la que respetas como es el empresariado catalán", afirma.

Sí cree el del PP que no puede ser que los empresarios catalanes se quejen en privado de lo que hacen sus gobernantes y luego esos gobernantes vayan a dorarle la píldora. "Cataluña ha estado siempre por delante de Madrid, lo que ha cambiado es que ha habido intereses políticos por encima de mejorar la economía de Cataluña y es ahí donde los empresarios tendrían que hacer lo que muchas veces dicen en privado".

Serrano analiza el acuerdo Vox y PP en Castilla y León

Serrano habla con Espejo Público la misma mañana en la que Antena 3 Noticias ha confirmado el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en Castilla y León. "Sobre el concepto de arraigo que defiende Vox, se pregunta si un nuevo español que va a ser nacionalizado que ni su padre ni su abuelo han pisado en España y se convierte mañana en español tiene más derechos que una persona argentina que lleva 10 años aquí trabajando.

"La administración pública con gobierno de todos los colores está llena de ejemplos. Se da prioridad por nacionalidad, por arraigo... en políticas públicas, de vivienda. La política española está impregnada de esos ejemplos y nadie se ha echado las manos a la cabeza".

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