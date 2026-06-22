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Juez Peinado

El portavoz de Jupol responde a las acusaciones del juez Peinado: "Nos parece una patinada"

Tras el auto emitido por el juez Peinado en la causa en la que está imputada Begoña Gómez, el CGPJ ha expedientado al magistrado por poner bajo sospecha el trabajo de la Policía Nacional en la escolta de la mujer del presidente. Ibón Domínguez, portavoz de Jupol, defiende la profesionalidad de sus compañeros.

Portavoz de Jupol, sobre el auto del juez Peinado.

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Espejo Público
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4 líneas han bastado para descontentar al gremio policial. El CGPJ ya ha expedientado al juez Peinado por las palabras formuladas en su último auto, emitido el pasado sábado, en las que ponía en tela de juicio el trabajo de los agentes encargados de la escolta de la mujer del presidente del Gobierno. Lo hacía justificando una de las medidas cautelares impuestas, la retirada del pasaporte, con la presunta posible colaboración de los agentes escoltas en la fuga de Begoña Gómez.

Una de las asociaciones que durante este fin de semana ha manifestado su queja ante las palabras del magistrado ha sido Jupol. Hoy hemos hablado con su portavoz Ibón Domínguez, que ha mostrado su "sorpresa" ante la "barbaridad" reflejada en las polémicas líneas del auto que, según emitía el sindicato policial en su comunicado, "son un injustificado de escrito de servidores públicos ejemplares".

"Gómez es problemática"

A pesar del respeto expreso hacia el magistrado Peinado y hacia la judicatura, Domínguez considera que la justificación dada para retirar el pasaporte a Gómez es "una patinada", algo que "está fuera de lugar".

Defendiendo a los compañeros del cuerpo nacional que escoltan a Gómez, el portavoz relata que la mujer de Sánchez "no es la mejor persona para defender" porque, afirma: "es problemática".

Estas afirmaciones las refuerza remontándose al reciente encontronazo con Vito Quiles. "Ella renunció ese día a la escolta y, luego, parece ser, dio la orden de que los compañeros fueran removidos de su cargo".

De este modo, niega que los agentes que menciona el auto pudieran hacer cualquier cosa bajo unas ordenes ilegales o por iniciativa propia. Descarta así la equiparación hecha en el plató a lo ocurrido con el expresident Carles Puigdemont, al cual ayudaron los mossos encargados de su escolta a fugarse.

"No vamos a permitir esas palabras", remarcaba Domínguez.

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