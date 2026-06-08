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Iñako Díaz-Guerra defiende la ausencia de Podemos del acto del papa: "Me parece lo más coherente"

El periodista Iñako Díaz-Guerra ha defendido esta mañana la ausencia de Podemos en el acto del papa León XIV en el Congreso y ha asegurado que le parece "lo más coherente".

El periodista Iñako Díaz-Guerra

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El periodista Iñako Díaz-Guerra ha analizado esta mañana la ausencia de Podemos en el acto del Cen el Congreso de los Diputados y ha defendido que la decisión de no acudir fue, a su juicio, más coherente que asistir para acabar aplaudiendo un discurso con el que no se está de acuerdo.

Durante el debate, Díaz-Guerra ha señalado que entiende la posición adoptada por Podemos porque evita una escena que, según ha explicado, sí se produjo con otros representantes políticos: asistir al acto institucional y terminar aplaudiendo al Pontífice pese a discrepar de parte de su mensaje.

"Yo quiero aplaudir aquí a Podemos porque me parece lo más coherente de todo", ha afirmado el periodista, antes de añadir que le parece "mucho más lógico no ir que ir a aplaudir".

El comentario ha surgido después de la ovación que diputados y senadores dedicaron al Papa en el Congreso, una imagen que ha abierto un debate sobre la coherencia política de los distintos grupos parlamentarios ante un discurso que abordó asuntos sensibles como el aborto, la defensa de la vida o la inmigración.

"Yo soy ateo, no tengo un problema en decirlo, pero a mí me interesa escuchar al Papa", ha explicado. En ese sentido, ha diferenciado entre asistir por interés institucional o personal y verse arrastrado a participar de una ovación que puede interpretarse como respaldo político o ideológico.

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