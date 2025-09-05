Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales hoy del US Open 2025 (3-5)

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz vuelven a cruzar hoy sus caminos (21:00 horas) en las semifinales del US Open, el últim grand slam de la temporada. El serbio y el español se miden en la icónica Arthur Ashe por un puesto en la gran final del próximo domingo 7 de septiembre, será el noveno enfrentamiento entre ambos tenistas, con un balance favorable de 5-3 a favor de Nole.

El ganador de la semifinal de hoy del US Open se medirá el domingo en la final ante el ganador del Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime. Alcaraz lleva a la penúltima ronda del grand slam estadounidense sin haber cedido un solo set y ofreciendo una madurez inédita hasta la fecha. El murciano ha despachado a Opelka, Bellucci, Darderi, Rinderknech y Lehecka para llegar al partido de hoy.

Por su parte, Novak Djokovic sigue persiguiendo el sueño del 25º grand slam y aterriza en las semifinales del US Open tras haber ganado a Tien, Svajda, Norrie, Struff y Fritz. El serbio se ha dejado un set en tres de sus cinco partidos en el Abierto de los Estados Unidos 2025.

¡Ya puedes seguir en directo la semifinal del US Open entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz!

