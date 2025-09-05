US Open
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales hoy del US Open 2025 (3-5)
Sigue en directo el partido de hoy de semifinales del US Open entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz.
Publicidad
Novak Djokovic y Carlos Alcaraz vuelven a cruzar hoy sus caminos (21:00 horas) en las semifinales del US Open, el últim grand slam de la temporada. El serbio y el español se miden en la icónica Arthur Ashe por un puesto en la gran final del próximo domingo 7 de septiembre, será el noveno enfrentamiento entre ambos tenistas, con un balance favorable de 5-3 a favor de Nole.
El ganador de la semifinal de hoy del US Open se medirá el domingo en la final ante el ganador del Jannik Sinner - Felix Auger-Aliassime. Alcaraz lleva a la penúltima ronda del grand slam estadounidense sin haber cedido un solo set y ofreciendo una madurez inédita hasta la fecha. El murciano ha despachado a Opelka, Bellucci, Darderi, Rinderknech y Lehecka para llegar al partido de hoy.
Por su parte, Novak Djokovic sigue persiguiendo el sueño del 25º grand slam y aterriza en las semifinales del US Open tras haber ganado a Tien, Svajda, Norrie, Struff y Fritz. El serbio se ha dejado un set en tres de sus cinco partidos en el Abierto de los Estados Unidos 2025.
¡Ya puedes seguir en directo la semifinal del US Open entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz!
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (3-5)
40-15. Gran derecha paralela del serbio. Se invierte y deja clavado a Carlitos.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (3-5)
15-15. Se va larga la derecha de Alcaraz. Está jugando muy ofensivo el murciano y eso implica errores no forzados, ya lleva 11 en este primer set.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (3-5)
¡Gran servicio de Alcaraz y juego para el murciano! Muy, muy serio Carlitos ante Djokovic en este primer set.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (3-4)
40-0. Le tira Nole un revés cortado y Alcaraz contrarresta con una derecha cruzada. De genio a genio...
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (3-4)
30-0. Derecha letal de Alcaraz que deja clavado a Djokovic.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (3-4)
Al servicio Carlos Alcaraz. Juego clave para el murciano para meter mucha presión al serbio en el primer set.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (3-4)
Alcaraz la estrella en la red y juego para el serbio. Máxima tensión en la Arthur Ashe.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (2-4)
40-30. Ahora ha jugado de manual Djokovic: saque abierto y derecha a contrapié.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (2-4)
30-30. Se va al pasillo el revés a Djokovic. Alcaraz apretando en este servicio del serbio. No está cómodo Nole con el saque, de momento.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (2-4)
30-0. Algo impreciso Alcaraz en algunos restos. Está claro que Djokovic siempre te obliga con todo tipo de efectos.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (2-4)
¡Gran saque a la T de Alcaraz y juego para el murciano!
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (2-3)
40-15. Muy bien ahora Alcaraz. El murciano espero al movimiento de Nole para tirarle el paralelo.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (2-3)
Ha quemado la bola ahora mismo Alcaraz con la derecha. Djokovic se queda clavado ante esa derecha cruzada. 30-15.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (2-3)
Revés tremendo de Alcaraz para llevarse el primer punto del quinto juego del primer set.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (2-3)
Un ace de Nole y una dejada de Alcaraz que no pasa la red. Es juego para el serbio, que sigue en la pelea en el primer set.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (1-3)
¡Madre mía! Vaya barbaridad de paralelo de revés de Djokovic... 30-30.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (1-3)
15-30. Se va el revés de Carlitos y respira el serbio.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (1-3)
0-30. Aprieta ahora Alcaraz sobre el servicio de Djokovic.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (1-3)
¡Otro fallo de Nole y juego para Alcaraz! No ha sacado bien Carlos en este juego, pero ha logrado mantener la ventaja y su servicio.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (1-2)
¡Seva largo el resto de Nole! Bufff... Por muy poco. Ventaja para Alcaraz.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (1-2)
¡ESPECTACULAR NOVAK DJOKOVIC! Vaya passing tremebundo del serbio... Brutal. Otro deuce.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (1-2)
No pasa la deja de Alcaraz la red y es deuce. Es lo que tiene jugar ante Djokovic, parece que lo tienes todo dominado, pero...
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (1-2)
Dos errores seguidos del murciano y del 40-0 al 40-30. Atención...
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (1-2)
40-0. Vaya defensa de Carlitos y acelera en cuanto tiene una derecha clara. Muy serio el murciano en este comienzo de partido ante Djokovic.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (1-2)
Alcaraz está jugando muy ofensivo, sin dar opción a Djokovic de entrar en el punto. 30-0.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (1-2)
¡Juego para Novak Djokovic! Ha jugado perfecto estos tres últimos puntos el serbio. Alcaraz sigue con un break de ventaja en el primer set.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (0-2)
¡Ace brutal del serbio! Ventaja para Djokovic.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (0-2)
40-40. Salva la bola de break el serbio con un gran saque al cuerpo de Alcaraz.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (0-2)
30-40. ¡Otra bola de break para Carlos Alcaraz! Se fue por muy poco el passing de Djokovic...
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (0-2)
30-30. ¡Vaya derecha ganadora de Carlitos! Está atacando mucho los segundos saques del serbio.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (0-2)
30-0. Aprieta Djokovic ahora tras un gran primer saque. Volea en suspensión y aplausos de la Arthur Ashe para el serbio.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (0-2)
¡Juego para Carlos Alcaraz! Falla Djokovic con la derecha paralela. Manda el murciano en el primer set (0-2).
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (0-1)
40-15. ¡Gran primer servicio del murciano! A un punto del 0-2...
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (0-1)
¡Al servicio Carlos Alcaraz! Toca confirmar el break inicial ante Djokovic.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (0-1)
¡Break para Carlos Alcaraz! El murciano se mete en pista con el segundo servicio de Nole y juega muy profundo, provocando el error del serbio. ¡Mejor comienzo, imposible!
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (0-0)
¡Segunda bola de break para Alcaraz! ¡Vamooos!
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (0-0)
¡Vaya puntazo ha jugado ahora Alcaraz! Llevando al serbio de lado a lado.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (0-0)
40-40. La salva Nole. Se equivoca Alcaraz en la red y su volea no pasa.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (0-0)
30-40. ¡Primera bola de break para Alcaraz! Perfecto el murciano, jugando muy profundo y provocando el error de Nole.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (0-0)
30-30. Buen primer saque del serbio que no logra devolver Alcaraz.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (0-0)
15-30. Saquea abierto de Djokovic, pero sube a la red y estrella la volea en la red.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (0-0)
15-15. Primer punto para Novak tras una derecha larga del murciano, pero luego estrella un resto en la red.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open (0-0)
¡¡¡Arrancaaa la semifinal del US Open!!! Comienza sacando Novak Djokovic.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open
¡Vaya ovación de la Arthur Ashe a Carlos Alcaraz! Parece claro que hoy el murciano juegan en 'casa', aunque ya sabemos que eso es gasolina para Djokovic...
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open
¡Saltan a la Arthur Ashe los dos protagonistas! Ahí están Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, dos leyendas cara a cara sobre el cemento de Nueva York. ¡Se viene un partidazo!
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open
Primer cara a cara entre Alcaraz y Djokovic en el US Open. Ambos jugadores se han enfrentado en varios escenarios, pero nunca hasta hoy en Nueva York. Por cierto, el murciano ha firmado sus tres triunfos ante Nole en hierba (dos) y tierra batida (1), es decir, nunca le ha ganado en pista dura. ¿Será hoy la primera vez?
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open
Así ha sido el último entrenamiento de Carlos Alcaraz previo a su duelo de semifinales del US Open ante Novak Djokovic.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open
Entre tres de los cuatro semifinalistas del US Open (Sinner, Alcaraz y Djokovic) acumulan 33 títulos de grand slam. El serbio ha levantado 24 majors, el murciano ha logrado cinco y el italiano cuatro.
Felix Auger-Aliassime es el único de los cuatro semifinalistas del US Open que aún no ha conquistado un grand slam.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open
Novak Djokovic y Carlos Alcaraz saltarán en unos minutos a la Arthur Ashe para disputar la primera semifinal del cuadro masculino del US Open 2025. Tras el partido entre el serbio y el español, será el turno de Jannik Sinner Felix Auger-Aliassime.
En el cuadro femenino ya tenemos final: Aryna Sabalenka vs Amanda Anisimova.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open
Novak Djokovic tiene un plan para tratar de sorprender, una vez más, a Carlos Alcaraz. El serbio es consciente de que le espera una batalla ante el murciano, pero en ese tipo de escenarios siempre se ha movido como pez en el agua. Y es que el serbio es un especialista en enredar partidos y jugar con la mente de su rival.
"Sé que voy a necesitar mi mejor tenis para estar a la altura de la ocasión. Normalmente me gusta jugar los grandes partidos en un gran escenario. Es solo que no estoy realmente seguro de cómo va a estar mi cuerpo en los próximos días. Pero, ya sabes, haré todo lo posible con mi equipo para estar en forma. Habrá muchos intercambios largos, eso seguro, no serán puntos cortos", explicó Djokovic.
"No voy a salir con una bandera blanca a la cancha. No creo que nadie lo haga realmente cuando juegan contra ellos (Sinner y Alcaraz), pero particularmente yo menos... Tengo otra oportunidad, otro disparo. Espero, como dije, poder estar lo suficientemente en forma y jugar lo suficientemente bien para seguir el ritmo de Carlos", aseguró Nole.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open
Novak Djokovic va a disputar hoy su semifinal número 14 del US Open, una auténtica locura que habla a las claras de lo que ha logrado el serbio a lo largo de su carrera. Nole acumula 12 semifinal del Open de Australia, 13 en Roland Garros, 14 en Wimbledon y otras 14 en el US Open.
El ganador de 24 grand slam suma 52 semifinales de grand slam, no hay mucho más que decir. Diez títulos en Melbourne, tres Roland Garros, siete Wimbledon y cuatro US Open. El más grande de todos los tiempos se mide hoy a Carlos Alcaraz.
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open
Carlos Alcaraz ha alcanzado la semifinal de hoy del US Open sin ceder un solo set en sus cinco partidos previos. En la primera ronda superó a Opelka (6-4, 7-5 y 6-4); en segundo ronda arrolló a Bellucci (6-1, 6-0 y 6-3); en tercera ronda superó a Darderi (6-2, 6-4 y 6-0).
En los octavos de final no dio opción a Rinderknech (7-6, 6-3 y 6-4); mientras que en cuartos de final supo frenar a Jiri Lehecka (6-4, 6-2 y 6-4).
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open
Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se han enfrentado en ocho ocasiones, con un balance de 5-3 a favor del jugador serbio. El ganador de 24 grand slam se ha llevado cuatro de los últimos cinco partidos ante el murciano (1/4 del Open de Australia 2025, final JJOO de París 2024, semifinal Nitto ATP Finals 2023 y final Cincinnati 2023). El año pasado, Alcaraz venció a Nole en la final de Wimbledon, repitiendo su triunfo ante el serbio de 2023 en el mismo escenario.
Los dos primeros partidos entre ambos fueron un triunfo para el murciano (semifinal del Mutua Madrid Open 2022) y una victoria del serbio (semifinal Roland Garros 2023).
Head to head entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz
- 1/4 final Open Australia 2025: victoria de Novak Djokovic (4-6, 6-4, 6-3 y 6-4)
- Final JJOO 2024: victoria de Novak Djokovic (7-6 y 7-6)
- Final Wimbledon 2024: victoria de Carlos Alcaraz (6-2, 6-2 y 7-6)
- Semifinal Nitto ATP Finals 2023: victoria de Novak Djokovic (6-3 y 6-2)
- Final Másters 1.000 Cincinnati: victoria de Novak Djokovic (5-7, 7-6 y 7-6)
- Final Wimbledon 2023: victoria de Carlos Alcaraz (1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y 6-4)
- Semifinal Roland Garros 2023:victoria de Novak Djokovic (6-3, 5-7, 6-1 y 6-1)
- Semifinal Mutua Madrid Open 2022: victoria de Carlos Alcaraz (6-7, 7-5 y 7-6)
Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales del US Open
¡Muy buenas noches y bienvenidos a la retransmisión en directo de la semifinal del US Open entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz! La Arthur Ashe va a ser el escenario, desde las 21:00 horas (horario peninsular), del noveno enfrentamiento entre el jugador serbio y el español. Nos espera uno de los mejores partidos que se pueden ver a día de hoy en el mundo del tenis.
Djokovic, a sus 38 años, ha logrado alcanzar esta temporada las semifinales de los cuatro grand slam, aunque no consiguió acceder a la final ni en Melbourne, ni en París, ni en Londres. Sinner le cerró la puerta en Roland Garros y Wimbledon, mientras que Zverev acabó con el serbio en las semifinales del Open de Australia. Fue precisamente en Melbourne donde se produjo el último duelo de Djokovic con Alcaraz, partido que acabó con triunfo de Nole (4-6, 6-4, 6-3 y 6-4).
Carlos Alcaraz es otro desde aquella dolorosa derrota en Australia. El murciano ha crecido exponencialmente a lo largo de la temporada, conquistando seis títulos (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's y Cincinnati) y acumulando un balance de 59 victorias y seis derrotas. En este US Open, el fenómeno de El Palmar aún no ha cedido un set y se planta en las semifinales con la versión más madura y centrada de su carrera. ¿Será suficiente para vencer a la leyenda serbia?
¡Sigue aquí con nosotros la semifinal del US Open entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz!
Publicidad