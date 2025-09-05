Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sergio Ramos y Ryanair se enzarzan en redes por su nueva canción Cibeles

El futbolista contesta al troleo de la aerolínea irlandesa y le ha ofrecido su 'speaker'.

Imagen del videoclip de 'Cibeles', la canci&oacute;n de Sergio Ramos sobre el Real Madrid

Imagen del videoclip de 'Cibeles', la canción de Sergio Ramos sobre el Real MadridYouTube: Sergio Ramos

Luis F. Castillo
Publicado:

La nueva faceta musical de Sergio Ramos sigue dando mucho que hablar. Cibeles, su debut en la canción, en pocos días ha incendiado las redes sociales; no solo por su letra y ritmo, sino por la surrealista reacción que ha provocado... incluso en una aerolínea. La compañía Ryanair, conocida por su particular humor en sus perfiles, pidió abiertamente que se prohibiera el tema en sus vuelos.

Todo comenzó el pasado 31 de agosto, cuando el defensa andaluz de 39 años anunció en su cuenta de Twitter (ahora X) el lanzamiento oficial de Cibeles, su nuevo sencillo. Como suele ocurrir cada vez que Ramos se mueve fuera del terreno de juego, la publicación generó comentarios de todo tipo.

Un día más tarde, Ryanair respondió con su habitual tono irónico, asegurando que preferiría que la canción no sonara durante sus trayectos. El comentario, breve pero mordaz, se viralizó de inmediato y abrió un nuevo frente de interacción entre el futbolista y la compañía.

La respuesta de Ramos tardó tres días en llegar. El ex capitán del Real Madrid contestó también con ironía, preguntando: "¿Pero habéis puesto ya altavoces en vuestros aviones? Yo os dejo mi speaker si hace falta". Una réplica que fue recibida con aplausos virtuales por sus seguidores y que avivó aún más el revuelo mediático en torno al tema.

El intercambio, que mezcla marketing, humor y redes sociales, ha generado una avalancha de réplicas y opiniones encontradas, consolidando la presencia de Ramos como figura pública que trasciende el fútbol. Aunque su carrera en los escenarios apenas acaba de arrancar, el camero ya ha demostrado que sabe cómo captar la atención… incluso a miles de metros de altura.

Por su parte, la aerolínea Ryanair acaba de anunciar cambios en la compañía aérea, una reestructuración que afectará especialmente a Galicia y Tenerife. Mantendrá cerradas las bases de Valladolid y Jerez. Estos aeropuertos ya han estado cerrados este verano y ahora también cerrará su base de dos aviones en Santiago, lo que supone una pérdida de inversión a la región de 200 millones de dólares (171 millones de euros aproximadamente).

