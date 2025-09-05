Tercer tiroteo en Valencia esta semana: El hombre asesinado a plena luz del día en Xirivella habría tenido una reyerta con el agresor el día antes

La violencia no da tregua en la provincia de Valencia. Por tercera vez en menos de una semana, un tiroteo sacude la comarca. Esta vez ha ocurrido en Xirivella, donde un hombre de 35 años ha sido asesinado a tiros en plena calle y a plena luz del pleno día.

Ocurrió a primera hora de la mañana, en una zona cercana a la plaza principal del municipio que, estos días, celebra sus fiestas locales. La víctima caminaba por la vía pública cuando, según los testigos, un vehículo se aproximó y desde su interior dispararon varios veces al hombre. Los impactos de bala dieron directamente en su pecho, cayó al suelo y falleció en el acto. Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado un equipo sanitario del Soporte Vital Básico. Los efectivos trataron de reanimar al hombre pero no pudieron hacer nada para salvar su vida.

El coche se dio a la fuga inmediatamente. “Solamente escuché cuatro petardos y luego sirenas, venga sirenas... Me asomo y veo a la policía. Aún estoy temblando”, cuenta una vecina de la zona, aún en shock. Muchos residentes aseguran que pensaron que los disparos eran parte de la celebración: “Como estamos en fiestas, yo pensaba que eran petardos”, explica.

El asesinato ha conmocionado a la localidad. Los vecinos cuentan a un equipo de Antena 3 Noticias, que el pueblo no está acostumbrado a estos sucesos. “Esta plaza es muy tranquila, no hay un ambiente malo ni nada", explican algunos vecinos visiblemente afectados.

El día antes podrian haber discutido

Las primeras investigaciones apuntan a un posible ajuste de cuentas. Según ha trascendido, la víctima habría salido recientemente de prisión y podría haber tenido cuentas pendientes. Varios testigos aseguran que, tan solo un día antes del tiroteo, el fallecido habría protagonizado una fuerte reyerta con el presunto agresor en el recinto ferial, situado a escasos metros de donde se produjo el asesinato. La Policía Nacional ha abierto una investigación aunque por el momento no se ha producido ninguna detención al respecto.

Además, la Guardia Civil está buscando a otro hombre que este lunes disparó en la localidad de Alfafar tres tiros en plena calle a otro, un varón de 33 años que se encuentra hospitalizado en La Fe.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com