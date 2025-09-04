Lorenzo Musetti, rendido ante el nivel de Sinner: "Ambos hemos crecido, pero él se convirtió en..."

Jannik Sinner voló sobre la Arthur Ashe para despachar a su compatriota Lorenzo Musetti en dos horas de partido y tres sets (6-1, 6-4 y 6-2). El número 1 del mundo llega lanzado a las semifinales del US Open ante Feliz Auger-Aliassime y habiendo cedido solo diez juegos en sus dos últimos paritdos ante Bublik y Musetti. El nivel del teísta de San Cándido es inalcanzable para la mayoría de tenistas del circuito y, a día de hoy, solo Carlos Alcaraz parece tener opciones ante Jannik.

Sinner está a una victoria de repetir final en Nueva York y ha jugado todas las finales de los grand slam de este año, levantando el título en el Open de Australia y Wimbledon. Solo falló en Roland Garros, donde una remontada histórica de Alcaraz evitó que el italianos sumara su primera Copa de los Mosqueteros. Lorenzo Musetti, la última víctima de Sinner, resumió lo que supone medirse al tenista de San Cándido.

"Muchas cosas cambiaron desde nuestro último partido. Ambos hemos crecido, pero él se convirtió probablemente en... nunca jugué, honestamente, con alguien que me pusiera en tanta presión en los intercambios, no tuve muchas oportunidades en el rally, él siempre estaba liderando los intercambios. Así que eso fue una sensación bastante mala, por supuesto, cuando jugaba contra él", admitió Musetti.

"Me impresionó mucho el desempeño de Jannik hoy"

El décimo tenistas del ranking ATP asostiene que su compatriota es ahora mismo mejor que él.

"Por supuesto, me impresionó mucho el desempeño de Jannik hoy. Creo que sirvió muy bien, y me llevó al límite. Por supuesto, es mejor que yo y lo demostró. Pero estoy feliz de haber jugado contra él para entender incluso las cosas que tengo que mejorar. Así que espero que pronto pueda tener otra oportunidad", afirmó Musetti.

El tenista de Carrara analizó el partido de cuartos de final del US Open ante Sinner y admitió que notó el hecho de no haber jugado de noche ninguno de sus cuatro partidos anteriores en Nueva York.

"En el primer set estaba un poco apurado, no fue fácil encontrar esas sensaciones correctas con la pelota, al menos al principio. Nunca había jugado en la sesión nocturna del torneo hasta ahora, así que por eso fue todo un poco diferente respecto a los anteriores partidos que venía jugando, todos ellos durante el día", analizó Musetti.

"Pienso que Jannik está a otro nivel, lo ha estado en muchas ocasiones. En el segundo set me acerqué, fue mi mejor set del partido, el set donde saqué mejor y tuve más oportunidades. Incluso tuve una bola de break que no aproveché. Con un rival como él tienes que tomar las pocas oportunidades que te da, pero esta vez yo no pude hacerlo", concluyó Musetti en rueda de prensa.

