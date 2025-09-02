US Open
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: partido de cuartos de final del US Open (6-4, 4-2)
Sigue en directo el partido de hoy de cuartos de final del US Open entre Carlos Alcaraz y Jiri Lehecka.
Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, se enfrenta hoy a Jiri Lehecka en los cuartos de final del US Open 2025, último gran slam de la temporada. El murciano busca un puesto en las semifinales de Flushing Meadows por tercera vez en su carrera, ya jugó la penúltima ronda del grand slam neoyorquino en 2022 y 2023.
El tenista de El Palmar se ha medido en tres ocasiones al jugador checo en partido ATP, con un balance de 2-1 a favor de Carlos Alcaraz. El ganador de cinco grand slam se impuso en la final de Queen's 2025 y en lo 1/8 de final de Queen's 2023. Por su parte, Jiri Lehecka ganó al español en los cuartos de final de Doha 2025.
'Head to head' entre Alcaraz y Lehecka
- Final Queen's 2025: Victoria de Alcaraz ante Lehecka (7-5, 6-7 y 6-2)
- 1/4 de final de Doha 2025: Victoria de Lehecka ante Alcaraz (6-3, 3-6 y 6-4)
- 1/8 de final Queen's 2023: Victoria de Alcaraz ante Lehecka (6-2 y 6-3)
El ganador del Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka se medirá en las semifinales del US Open 2025 ante el ganador del Taylor Fritz - Novak Djokovic. En el otro lado del cuadro, los cuartos de final son los siguientes: Jannik Sinner vs Lorenzo Musetti y Felix Auger-Aliassime vs Alex de Miñaur.
Ya puedes seguir en directo el Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka de cuartos de final del US Open 2025.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 4-2
0-30. Toca el red el resto de Alcaraz, Jiri se ve obligado a subir a la red y el murciano lo fulmina con un passing de derecha.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 4-2
0-15. Intercambio diabólico ahora mismo entre Jiri y Carlos.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 4-2
¡Juego para Carlos Alcaraz! Formidable la reacción de Alcaraz cuando ha estado 0-30 abajo en su último servicio. Jiri Lehecka no se lo cree. Los dos puntos que ha jugado el murciano son de auténtico genio.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 3-2
40-30. La pone en la línea ahora Carlitos... Bufff...
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 3-2
30-30. ¡PERO QUÉ PUNTO ACABA DE GANAR CARLOS ALCARAZ! Es un extraterrestre el tenista murciano...
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 3-2
15-30. Estrella el revés en la red Jiri.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 3-2
0-30. Error de Alcaraz en la red. Ojo con este juego...
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 3-2
0-15. Gran punto acaba de ganar Jiri Lehecka.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 3-2
¡Juego para Jiri Lehecka! El checo evita el break y sigue en la pelea en el segundo set.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 3-1
40-40. Gran punto ahora ha jugado Jiri Lehecka ante Alcaraz. El checo salva la opción de rotura del murciano.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 3-1
30-40. Se equivoca Jiri con la dejada y es bola de break para Alcaraz.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 3-1
15-30. Passing monumental de Carlos Alcaraz ante Jiri Lehecka. Toca la línea por fuera ese revés de Alcaraz.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 3-1
0-15. Abre la pista Carlos Alcaraz y provoca el error de Jiri.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 2-1
¡Ace y juego para Carlos Alcaraz! Sigue al frente el español en el segundo set (3-1). Saque ahora para Jiri Lehecka.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 2-1
40-15. La pincha de volea en la red Alcaraz.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 2-1
30-15. Otro saque y punto gratis para Alcaraz.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 2-1
15-15. Se le va por muy poco una derecha cruzada a Alcaraz. El ángulo era buenísimo.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 2-1
Juego en blanco para Jiri Lehecka con su servicio. El checo sigue abajo (2-1) en el segundo set. Alcaraz tiene un break de ventaja en la segunda manga.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 2-0
40-0. Jiri Lehecka gana tres puntos seguidos con su saque y puede respirar un poco.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 2-0
¡Juego Alcaraz! Un roca el español en el día de hoy. Confirma el break en el segundo set.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 1-0
40-15. Al pasillo el revés de Jiri Lehecka. No afloja Alcaraz.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 1-0
30-15. Larga la derecha de Jiri tras un buen intercambio de fondo. El checo se empieza a impacientar ante la solidez de Alcaraz.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 1-0
15-15. Carlos Alcaraz está jugando concentradísimo en cada punto.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 1-0
¡BREAK DE ALCARAZ! El murciano vuelve a romper el saque del checo en el primer juego del segundo set, como pasó también en el primer set.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 0-0
15-40. ¡Vaya defensa de Alcaraz y son dos bolas de break para el murciano en el primer juego del segundo set!
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4, 0-0
¡Arranca el segundo set! Jiri Lehecka comienza sirviendo. El checo ha elevado el nivel, pero la solidez y madurez de Alcaraz le han llevado a ganar el primer set. El partido, con las espadas en todo lo alto en la Arthur Ashe...
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 6-4
¡¡¡SET PARA CARLOS ALCARAZ!!! El murciano se lleva el primer set ante Jiri Lehecka. Muy serio el español en esta primera manga. Se prevé batalla en la Arthur Ashe.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 5-4
Gran saque y tercera bola de set para Carlos Alcaraz...
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 5-4
Salva la segunda bola de set el checo. Se agarra a la pista Jiri Lehecka.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 5-4
Llega con unas piernas increíbles el checo para salvar la primera bola de set. La dejada de Alcaraz estaba tirada desde muy lejos.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 5-4
¡Otro buen segundo saque y son dos bolas de set para Carlos Alcaraz!
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 5-4
30-15. Gran segundo saque de Alcaraz. A dos puntos de llevarse el primer set.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 5-4
15-15. ¡Puntazoooo ahora entre Jiri Lehecka y Carlos Alcaraz! Vaya punto se lleva el murciano. Se lo pasa en grande la Arthur Ashe...
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 5-4
0-15. Perfecto ahora Jiri con un revés paralelo fantástico.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 5-4
¡Juego para Jiri Lehecka! Sacará a continuación Alcaraz para cerrar el primer set.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 5-3
Bueno, bueno, buenooooo.... Vaya derecha ganadora de Jiri en carrera. La ha descosido con esa derecha cruzada...
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 5-3
30-30. Vaya intercambios, la pegan con todo ambos jugadores...
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 5-3
¡Juego para Carlos Alcaraz! El murciano ha solventando ese peligroso 15-30 con autoridad.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 4-3
40-30. Regalo de Jiri, el checo estrella el revés en la red.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 4-3
30-30. Gran saque de Carlos Alcaraz. Hay que seguir remando en este juego, es un juego clave.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 4-3
15-30. Buenísimo el resto de revés del checo.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 4-3
15-15. La revienta ahora Alcaraz en la red con un smash brutal.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 4-3
Doble falta de Carlos Alcaraz. 0-15. Cuidado con este juego...
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 4-3
Derecha ganadora de Jiri y juego para el checo. Sigue mandando (4-3) Alcaraz en el primer set.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 4-2
30-15. Se equivoca ahora Alcaraz con el resto de derecha. Oxígeno para el checo.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 4-2
Saque directo y juego para Carlos Alcaraz. Versión muy sólida del murciano ante Jiri Lehecka.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 3-2
40-15. Acaba de descoser la bola Alcaraz con su derecha. De locos.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 3-2
30-15. Bufff.... Vaya revés cruzado de Carlos Alcaraz. Tremendo el murciano.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 3-2
15-15. Aprieta Lehecka con el revés cruzado.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 3-2
15-0. Gran saque de Carlos Alcaraz, muy serio el murciano con el servicio.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 3-2
Juego para Jiri Lehecka. Sube el nivel el checo y Alcaraz solo cuenta con un break de ventaja. No se puede despistar el murciano.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 3-1
30-15. Se equivoca Jiri con una derecha, la envuelve demasiado y la estrella en la red.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 3-1
¡Ace y juego para Carlos Alcaraz! Manda 3-1 el murciano en el primer set. Saque ahora para Jiri Lehecka.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 2-1
40-0. Dejada de Alcaraz y Lehecka manda demasiado largo el resto.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 2-1
30-0. El ritmo de bola de Alcaraz es altísimo. El checo va apurado en cada golpe.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 2-1
¡Llega el show a la Arthur Ashe! Vaya puntazo ha ganado Alcaraz en la red...
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 2-1
Juego para Jiri Lehecka. Se agarra a la pista el checo en este primer set, salvando una bola de break para ganar su `primer juego y evitar el segundo break de Carlos Alcaraz. El murciano manda (2-1) y sacará para colocar el 3-1 en el primer set.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 2-0
Ventaja para el checo. Lehecka va para arriba con todo.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 2-0
Gran bola profunda del checo y Alcaraz la manda al pasillo. Deuce.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 2-0
Tercera doble falta de Lehecka. Y es bola de break para Alcaraz...
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 2-0
30-30. Gran resto de Alcaraz ante la subida de Lehecka a la red. Problemas para el tenista checo.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 2-0
Bien ahora Lehecka con una derecha cruzada. 30-15. El checo trata de reaccionar.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 2-0
¡¡¡Terrible derecha invertida de Carlos Alcaraz!!! Juego para el murciano que confirma el break ante Lehecka.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 1-0
40-0. Se va largo el resto de Lehecka.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 1-0
Muy bien Alcaraz con su saque. Segundo saque al cuerpo y 30-0 para el murciano.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 1-0
¡Break de Alcaraz en el primer juego del partido! Dejada magistral del murciano y el checo no logra superar la red pese a llegar a la bola. Mejor comienzo imposible.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 0-0
Segunda doble falta de Lehecka. Otra bola de break para Alcaraz. ¡Vamos!
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 0-0
Gran derecha paralela del checo para forzar el deuce.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 0-0
30-40. Sube a a red Alcaraz y cierra con una volea cruzada. Primera bola de break para el murciano.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 0-0
30-30. Primer ace para Lehecka. Vaya misil a la T.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 0-0
15-30. Se queda en la red el revés del checo.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 0-0
Doble falta de Lehecka. 15-15.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 0-0
Primer saque de Lehecka y Alcaraz no logra devolverla. El checo le pega muy duro con el servicio. 15-0.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: 0-0
¡¡¡Comienza el partido en la Arthur Ashe!!! Al servicio Jiri Lehecka en el primer juego del duelo de cuartos de final. Carlos Alcaraz comienza restando.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: partido de cuartos del US Open
¡Salen a la central del US OpenCarlos Alcaraz y Jiri Lehecka! Ya tenemos al español y el checo sobre la Arthur Ashe para medirse en busca de las semifinales de Abierto de los Estados Unidos. Recordamos que el cara a cara es favorable al murciano (2-1) tras tres duelos ante el número 21 del mundo.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: partido de cuartos de final del US Open
¡Acabó el partido entre Pegula y Krejcikova! Victoria de la estadounidense en dos sets (6-3 y 6-3). A punto de saltar a la Arthur Ashe, la central del US Open, Carlos Alcaraz y Jiri Lehecka.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: partido de cuartos de final del US Open
A la espera de que acabe el partido entre Pegula y Krejcikova en la Arthur Ashe para ver el Alcaraz - Lehecka. Por el momento, manda la estadounidense por 6-4 y 5-3. Tras ese partido de cuartos del cuadro femenino del US Open llegará el turno del español y el checo.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: partido de cuartos de final del US Open
El show que garantiza Carlos Alcaraz tiene al bullicioso público de Nueva York encandilado. Ante Rinderknech dejó golpes de auténtico mago y un resto por la espalda con la que alucinó toda la Arthur Ashe.
Está claro que el murciano garantiza el espectáculo y los highlights, la razón por la que es uno de los jugadores favoritos de los aficionados en la Gran Manzana.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: partido de cuartos de final del US Open
Jiri Lehecka también sabe que el partido de hoy ante Carlos Alcaraz es uno de los mayores retos que se le pueden presentar a día de hoy en el circuito.
"Es uno de los dos mayores desafíos en este momento en el tenis. Es un gran jugador y ha tenido un gran progreso en los últimos años. Ya ha ganado este torneo y sabe cómo jugarlo. Estoy feliz de enfrentarme a él y los partidos que hemos compartido este año fueron intensos. Voy a intentar mostrar mis armas y nunca hemos jugado juntos en un Grand Slam, espero que sea un gran encuentro", admitió el tenista checo antes de medirse a Alcaraz.
"Contra un jugador como Carlos necesitas dar lo mejor de ti. Necesitas estar bien concentrado a lo largo de todo el partido. Eso es algo que intentaré hacer, jugar mi juego", explicó Lehecka.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: partido de cuartos de final del US Open
El partido de hoy ante Jiri Lehecka se presenta como una batalla, teniendo en cuenta los anteriores duelos del jugador checo ante Alcaraz. El murciano es muy consciente de lo que le espera hoy en la Arthur Ashe ante Lehecka.
"Tuve problemas cada vez que jugué contra él (Lehecka), no hay duda; eso demuestra lo difícil que es enfrentarse a él. Será un partido interesante. Tengo que repasar qué hice bien y qué hice mal en esos partidos para llegar preparado y jugar de la mejor manera posible en los cuartos de final", avisó Alcaraz.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: partido de cuartos de final del US Open
Carlos Alcaraz aterriza en los cuartos de final del US Open 2025 sin haber cedido un solo set en sus cuatro primeros partidos en Nueva York (Opelka, Bellucci, Darderi y Rinderknech).
Por su parte, Jiri Lehecka ha superado a Coric, Etcheverry, Collignon y Mannarino, dejándose un set en tres de sus cuarto primeros partidos en el US Open.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: partido de cuartos de final del US Open
El US Open 2025 está llegando a sus ronda finales y, entre hoy y mañana, se juegan los cuatro partidos de cuartos de final. Carlos Alcaraz y Jiri Lehecka abren hoy los cuartos de final en la Arthur Ashe en el turno de día, mientras que Novak Djokovic y Taylor Fritz se medirán en la central de Nueva York esta misma noche en el segundo partido de cuartos de final del cuadro masculino.
La ronda de 1/4 de final en el cuadro masculino se completará con los otros dos duelos del lado superior del cuadro: Jannik Sinner vs Lorenzo Musetti y Felix Auger-Aliassime vs Alex de Miñaur.
Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: partido de cuartos de final del US Open
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de cuartos de final del US Open entre Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka! El español y el checo abren la antepenúltima ronda del grand slam estadounidense, donde Jannik Sinner es el actual campeón.
El tenista de El Palmar busca su tercera presencia en las semifinales en Nueva York y el que sería su segundo título en Flushing Meadows, después del US Open que ganó en 2022. Alcaraz acumula seis títulos esta temporada (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's y Cincinnati) y su balance es de 58 triunfos y seis derrotas.
El cara a cara entre Alcaraz y Lehecka refleja un 2-1 favorable al jugador murciano, con triunfos en la final de Queen's 2025 y los 1/8 de final de Queen's 2023. Por su parte, el tenista checo y actual número 21 del mundo se impuso a Alcaraz en los 1/4 de final de Doha 2025.
Ya puedes seguir aquí en directo minuto a minuto el partido de cuartos de final del US Open entre Carlos Alcaraz y Jiri Lehecka.
