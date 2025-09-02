Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka, en directo: partido de cuartos de final del US Open (6-4, 4-2)

Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, se enfrenta hoy a Jiri Lehecka en los cuartos de final del US Open 2025, último gran slam de la temporada. El murciano busca un puesto en las semifinales de Flushing Meadows por tercera vez en su carrera, ya jugó la penúltima ronda del grand slam neoyorquino en 2022 y 2023.

El tenista de El Palmar se ha medido en tres ocasiones al jugador checo en partido ATP, con un balance de 2-1 a favor de Carlos Alcaraz. El ganador de cinco grand slam se impuso en la final de Queen's 2025 y en lo 1/8 de final de Queen's 2023. Por su parte, Jiri Lehecka ganó al español en los cuartos de final de Doha 2025.

'Head to head' entre Alcaraz y Lehecka

- Final Queen's 2025 : Victoria de Alcaraz ante Lehecka (7-5, 6-7 y 6-2)

- 1/4 de final de Doha 2025 : Victoria de Lehecka ante Alcaraz (6-3, 3-6 y 6-4)

- 1/8 de final Queen's 2023 : Victoria de Alcaraz ante Lehecka (6-2 y 6-3)

El ganador del Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka se medirá en las semifinales del US Open 2025 ante el ganador del Taylor Fritz - Novak Djokovic. En el otro lado del cuadro, los cuartos de final son los siguientes: Jannik Sinner vs Lorenzo Musetti y Felix Auger-Aliassime vs Alex de Miñaur.

Ya puedes seguir en directo el Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka de cuartos de final del US Open 2025.

