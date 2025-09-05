Yolanda Díaz asegura que hay jueces que hacen "injerencia en la política" y acusa al PP de "hackear las instituciones"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha criticado con dureza la decisión de Alberto Núñez Feijóo de no acudir a la apertura del Año Judicial. El líder del PP justificó su ausencia por la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por presunta revelación de secretos. Para la también ministra de Trabajo, se trata de un gesto que “traspasa una barrera” y supone un ataque directo a las instituciones.

Díaz acusa al principal partido de la oposición de "hackear" y "golpear" pilares básicos del sistema democrático, entre ellos la jefatura del Estado. A su juicio, la estrategia del PP está centrada únicamente en "tumbar al Gobierno de Pedro Sánchez" y no en presentar alternativas políticas.

La vicepresidenta señala que la ausencia de Feijóo no es un "hecho aislado", sino parte de una estrategia más amplia, que, según señala, pone en riesgo la estabilidad institucional. "El Partido Popular está en la tesis de destrozarlo absolutamente todo. "El PP está hackeando las instituciones y está dispuesto a todo", afirma.

Díaz ha puesto como ejemplo la negativa del PP a aplicar la Ley de Vivienda o su petición de que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no acudiera al acto de apertura del Año Judicial. Según la ministra, aceptar ese planteamiento sería equivalente a renunciar a la representación institucional del Gobierno.

Preguntada sobre si considera al PP un partido antisistema, Díaz fue tajante: "Sí, no tengo ninguna duda". Explicó que la formación de Feijóo ha entrado en "rebeldía institucional" y actúa con la intención de "romper absolutamente todo".

La vicepresidenta también vincula esta estrategia con Vox. A su juicio, Feijóo "trabaja para la extrema derecha", incluso sin ser plenamente consciente de ello. Añadió que el líder del PP no ofrece propuestas concretas en materias como la reducción de la jornada laboral, las pensiones públicas o la financiación autonómica.

Injerencia de los jueces en la política

Las declaraciones de Díaz llegan pocos días después de que Pedro Sánchez criticara a jueces que "hacen política". Preguntada por este asunto, la vicepresidenta reconoció que "la mayoría de magistrados, jueces y fiscales realizan un trabajo extraordinario". Sin embargo, también señala que existen casos en los que "las conductas son irregulares" y que algunos magistrados "manifiestan injerencia en la política".

Con todo, recalca que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los representantes de la judicatura "deben respetar la institucionalidad". Para Díaz, pedir la ausencia del ministro de Justicia en la apertura del Año Judicial va en contra de esa obligación.

