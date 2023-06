Alcaraz cae eliminado en Roland Garros tras lesionarse en las semifinales ante Djokovic

Una maldita lesión, sí, otra vez una lesión, nos ha impedido disfrutar del que muchos calificaban como el mejor partido del año. Carlos Alcaraz terminó lesionado el partido de semifinales de Roland Garros tras sentir una molestia física a comienzos del tercer set. El murciano cayó lesionado en su mejor momento del partido, nada más ganar el segundo parcial y empatar el duelo ante Novak Djokovic, que solo tuvo que mantenerse en pista y meter bolas para acceder a una nueva final de Grand Slam. El domingo buscará ser el tenista más laureado de la historia y establecer un nuevo récord de Grand Slams con 23.

Nadal en Australia y Carlos en París: un 2023 para olvidar...

Los problemas físicos nos privaron de disfrutar de Nadal en Australia (se lesionó el psoas) y los restantes tres Grand Slams del año tras anunciar hace semanas que no se había recuperado y que pondrá el foco en 2024 (su último año como profesional). Alcaraz, de 20 años, no jugó el primer grande de la temporada por lesión y aquí, en Roland Garros, con el número 1 en la espalda y el claro favoritismo para ganar su segundo 'grande', no pudo terminar el torneo tras lesionarse en plena semifinal y cuando mejor se encontraba en pista. Parece que fue un simple calambre pero fue lo suficientemente grave como para que no pudiera ni desplazarse.

Alcaraz empezó nervioso y fallón

El duelo nos duró algo más de 2 horas. 2 horas de pura intensidad, emoción y tenis. Y empezó mal para el murciano. "Ningún punto ha sido de más de 5 golpes, eso tengo que cambiarlo... ¿Acaso pretendo ganar a Djokovic a palos?", fueron las palabras reflexiones de un Carlos que se empezaba a ver desbordado en los primeros instantes de la semifinal. Rompió pronto el serbio y desde entonces mantuvo a raya a un Alcaraz que nunca estuvo cómodo en pista. El murciano se precipitó en algunos de sus golpes y el balcánico, que pisaba su 43º semifinal de Grand Slam, supo jugarle a la perfección para adjudicarse el primer set y empezar mandando en el 'partido del año'. Algunos predijeron un 3-0 para Carlitos, qué poco conocen al balcánico...

El mejor Djokovic del año

Y no solo fue cuestión de experiencia. Djokovic sacó, jugó y restó a las mil maravillas. Llevó el partido a su terreno pero también supo jugar al nivel que quiso imponer su rival. El 'misil a misil' tampoco lo eludía Novak. 6-3 cayó el primer parcial para el de El Palmar en 57 minutos, más igualado de lo que decía el marcador pero con una notable superioridad del balcánico, que supo jugar mejor y lo que es más difícil: anular las múltiples virtudes de Carlitos.

Se fue entonando poco a poco Carlos pero ni mucho menos a costa de su rival. El ganador de 22 Grand Slams jugó su mejor partido en tierra del año, apoyado en un primer servicio extraterrestre y en un ritmo de juego que no pudo igualar ni la mejor versión del murciano. Voló literalmente sobre la pista.

Reacción del murciano...

La igualdad se impuso en el segundo set, empezó sacando Alcaraz y eso le dio ese plus de verse por delante y meter presión a su rival. Sin embargo, no le tembló la muñeca lo más mínimo a Djokovic. Por lo menos hasta el ecuador del segundo parcial, ahí emergió el número 1 y empezó a ceder el serbio, que previamente llamó al fisio por un aparente problema en el antebrazo. Alcaraz rompió el servicio de su rival por primera vez en el octavo juego pero no fue capaz de cerrar el set al servicio inmediatamente después.

Pese a todo se puso al resto con 0-40 y tres bolas para igualar la final. El Djokovic más 'clutch' levantó todas y puso un 5-5 en el marcador que hacía pensar que también caería para el balcánico. No fue así porque le quedaba una bala más a Carlitos, que ganó su servicio para ponerse 6-5 y esta vez, con otras tres bolas de set al resto, fue capaz de cerrarlo para empatar la semifinal. Golpe encima de la mesa.

Y calambre que termina con el sueño de París

Sin embargo, lo peor que podía ocurrir en el partido, sucedió. Carlos Alcaraz sufrió un calambre en el inicio del tercer set que le impidió toda movilidad en pista y a pesar de ser atendido en varias ocasiones e incluso irse a vestuarios tras perder dicho parcial, volvió simplemente para terminar el partido y encajar un doble 6-1 en los dos últimos sets. Djokovic accedió a una nueva final de Grand Slam en la que buscará ser el más laureado de la historia (23 Grand Slams). Zverev o Ruud lo intentarán impedir.