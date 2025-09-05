Las protestas contra el Israel-Premier Tech frenan a tres ciclistas en el ascenso al Angliru

La etapa 13 de la Vuelta a España, entre Cabezón de la Sal y L'Angliru, se ha vuelto a ver salpicada por las protestas a favor de Palestina y en contra de la participación del equipo Israel-Premier Tech. En la salida ya se ha registrado una cacerolada, con banderas y gritos por Palestina. Unas protestas que se han reproducido en la parte final del recorrido, cuando tres ciclistas se disponían a iniciar el ascenso al mítico puerto de L'Angliru.

En concreto, el ecuatoriano Jefferson Cepeda (Movistar Team), el luxemburgués Bob Jungels (Ineos Grenadiers) y el kazajo Nico Vinokourov (XDS Astana) fueron frenados durante unos segundos a 12,4 kilómetros de meta, cuando se habían adelantado y contaban con una vetaja de dos minutos y 23 segundos con Jonas Vingegaard y el pelotón. El incidente se produjo cerca de La Vega de Riosa y, tras la intervención de agentes de la Guardia Civil, los tres ciclistas pudieron reanudar la marcha.

Pequeños concentraciones de manifestantes que protestaban con banderas de Palestina han recibido también a los ciclistas en puntos como El Entrego, Nava o Llanes, donde en la rotonda de Pacar se ha congregado el grupo más numeroso, mientras que durante la dura subida a L'Angliru se han podido observar también banderas de palestina entre el público, pero no se han producido incidentes.

Joao Almeida pone a prueba a Vingegaard en L'Angliru

En lo puramente deportivo, el portugués Joao Almeida (UAE) se adjudicó la etapa en el alto de L'Angliru, una de las cimas más míticas de la Vuelta y el ciclismo mundial. Almeida desafió a Vingegaard (Team Visma) en las icónicas rampas del puerto asturiano e inscribió su nombre en la selecta lista de ganadores de esta legendaria cima.

Almeida asumió la mayor parte del esfuerzo con Vingegaard a rueda, sin dar un solo relevo, pero logró un premio bien merecido. El portugués se dejó el alma hasta superar al sprint en la cresta del Angliru al líder y maillot rojo de la Vuelta.

Vingegaard sólo perdió cuatro segundos ante Almeida por las bonificaciones, y retuvo el maillot de líder con 46 segundos de ventaja sobre el corredor portugués antes del segundo asalto de la montaña asturiana en La Farrapona. Pidcock (Pro Cycling Temna) es tercero en la general a dos minutos y 18 segundos de Vingegaard.

Almeida: "Hemos hecho una etapa increíble"

El portugués Joao Almeida (UAE), ganador en L'Angliru, se felicitó de haber completando "una etapa increíble" después de imponerse en meta tras tirar toda la subida del doble campeón de Tour de Francia, el líder Jonas Vingegaard, que ni le dio un relevo ni pudo superarle al sprint.

"Esta es una victoria especial. Todavía no me lo creo. Es gracias a mis compañeros de equipo, fueron clave hoy. Hicimos una etapa increíble. Simplemente marqué mi ritmo desde abajo y lo hice lo mejor que pude", comentó el corredor luso.

"Creo que fue un día increíble. Creo que (la de L'Angrilu) es la subida más difícil del mundo. Es una locura", reconoció Almeida.

Vingegaard: "Creo que João Almeida se mereció la victoria"

El danés Jonas Vingegaard, líder de la Vuelta a España, lamentó no haber podido cumplir su sueño de ganar en L'Angrilu y admitió que el portugués Joao Almeida "estuvo fortísimo" y mereció la victoria.

"Me hubiera encantado ganar hoy. Hicimos todo lo posible para tener opción, pero, siendo sincero, creo que João Almeida se mereció la victoria. Estuvo fortísimo y yo hice lo que pude", indicó Vingegaard en la meta del Angliru.

"Estoy un poco decepcionado por no haber podido ganar en el Angliru. Ya en la penúltima subida sabía que Almeida quería ir a por la victoria porque puso a su equipo al frente, y lo hicieron estupendamente. Mi equipo también lo hizo de maravilla, tirando todo el día", señaló el ciclista danés.

"Me da un poco de pena por mis compañeros no haber podido rematar. Ahora tengo que centrarme más en Joao Almeida que en los demás, así que puedo estar contento, pero como dije, me hubiera encantado ganar hoy por mis compañeros, por mi familia. Es el Angrilu, es una subida muy especial, y a cualquiera le encantaría ganar aquí", concluyó Vingegaard.

