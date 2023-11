Un apesadumbrado Alcaraz no da la talla ante Djokovic y cae en semis de las ATP Finals

Djokovic está para estos trotes y para cualquiera de los que vengan. Qué nivel (de nuevo) ha mostrado el tenista de 36 años ante Carlos Alcaraz. Nole borró de la pista al jugador murciano, que venía enchufado tras ganar a Rublev y Medvedev, dándole una lección de tenis, colocación, cabeza y saber aprovechar las oportunidades.

Djokovic completa su venganza

El balcánico, número 1 del mundo, pasó por encima de su verdugo en Wimbledon y volvió a 'vengarse' por partida doble, triple o cuádruple. Desde la final que perdió en julio en el All England Club, Nole ha ganado 3 títulos (Cincinnati, US Open y París), le ha arrebatado el número 1 y le ha vencido en los dos siguientes partidos (final de Cincinnati y semifinales de la Copa de Maestros). Y Alcaraz... a cero. Hoy el pupilo de Ferrero no supo jugarle en un duelo que apenas duró 1h30 y en el que desconectó tras encajar el primer break.

¿El marcador?, infinitamente más doloroso que el resultado. Ganar o perder era una posibilidad, ambas estaban en las quinielas, pero hacer solo 5 juegos no entraba ni en el peor de los escenarios para el de El Palmar.

La semifinal comenzó igualada pero fue el número 2 el que dejó pasar dos bolas de break en el juego inicial del serbio al saque. Dos bolas que solo volvería a tener en otra ocasión, y mucho más tarde, concretamente en el sexto juego del segundo set. Alcaraz desaprovechó todas, 5 de 5. Así imposible. No supo jugarle los puntos importantes a un Djokovic que se las sabe todas y que incluso le ganó de tú a tú en intercambios eternos de derecha donde Charlie no suele fallar.

Los 15 errores no forzados por los 6 del de Belgrado pesaron demasiado. En estos partidos es más importante equilibrar la balanza que decantarla mucho para uno u otro lado. En la red tampoco estuvo acertado Carlitos, 61% por 81% de su rival. Y en el saque, pese a que empezó sin titubear, terminó hundiéndose: 33% de ganados con segundo y solo 62% con el primero. Esta noche el tenista de 20 años perdió todos los asaltos.