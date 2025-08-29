Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

US Open

Alcaraz aplasta a Darderi y ya está en octavos: "Estoy intentando coger el ritmo de Nueva York"

El murciano superó con contundencia a Luciano Darderi en el US Open y dejó buenas sensaciones pese a un leve susto en la rodilla. Próximo rival, el francés Arthur Rinderknech.

Carlos Alcaraz en el US Open ante Darderi

Alcaraz aplasta a Darderi y ya está en octavos del US Open | EFE

Publicidad

Carlos Alcaraz ya está en los octavos de final del US Open. El tenista español se ha impuesto con autoridad al italiano Luciano Darderi por 6-2, 6-4 y 6-0 en el Arthur Ashe Stadium, en un duelo que apenas se alargó una hora y 44 minutos. El número 2 del mundo sigue firme en su camino hacia la segunda corona en Flushing Meadows y, tras el encuentro, reconoció estar aún adaptándose al ritmo de la ciudad.

"Estoy intentando coger el ritmo de Nueva York, que digamos. Al final es lo que luego en pista se asemeja muchísimo a mi estilo, que es hacer cosas a lo grande pero fuera de pista es un poquito más diferente. Yo soy una persona más tranquila, más calmada, aquí en Nueva York hay mucha gente y mucho estrés", comentó en Movistar tras sellar su victoria.

Pidió atención médica

Desde el primer set, Alcaraz mostró su autoridad: rompió el saque de Darderi en el primer turno y encarriló un parcial sin historia que cerró con solvencia. En el segundo, mantuvo el control con una nueva rotura en el cuarto juego, aunque el italiano logró recuperar momentáneamente el equilibrio con un 'break' en el séptimo. Con 5-4 en el marcador, el murciano pidió atención médica por molestias en la rodilla derecha.

"También los Grand Slam tienen este tipo de cosas. Los partidos son más intensos, los partidos son más largos y a veces salen problemillas donde no te lo esperas. Hay que cuidarlo, hay que ver qué tal va", explicó el propio Alcaraz.

"Después del saque he notado como un pequeño pinchazo en la rodilla que en los siguientes cuatro o cinco puntos me ha molestado"

Carlos Alcaraz

Sobre la dolencia puntual que le hizo pedir al fisioterapeuta, detalló: "Pero eso, al final en la segunda bola de 'break' del segundo que tenía, después del saque he notado como un pequeño pinchazo en la rodilla que en los siguientes cuatro o cinco puntos me ha molestado. Y por eso he pedido el fisio, un poquito para ver qué pasaba y cómo me iba a sentir, pero luego se ha ido y he podido jugar normal".

La molestia no le impidió cerrar el segundo set al resto ni arrasar en el tercero, donde dominó de principio a fin. Alcaraz se mostró cómodo con su juego y agradecido por poder disfrutar en pista. "Al final ése también es mi estilo. Cada vez que entro a pista, que juego un partido, intento mostrar mi versión, mi juego e ir variando. Al final también eso es lo que me divierte, variar, subir a la red, jugar buenos tiros, a veces defender, dejadas, cortados...".

"Al final eso es lo que a mí me gusta jugar; a veces no se puede, a veces hay que jugar un poquito con el rival, con el partido. Hoy me ha permitido poder jugar a ese estilo y lo cual yo agradezco mucho porque así es como yo me divierto y me lo paso bien", concluyó.

Próximo rival

En la próxima ronda, el jugador de El Palmar se medirá a un rival francés, Arthur Rinderknech, que viene de ganar al también galo Benjamin Bonzi.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Así ha celebrado el Kairat Almaty su histórico cruce con el Real Madrid en Champions League

Trofeo de la Champions League en el Forum Grimaldi

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz en el US Open

Carlos Alcaraz - Arthur Rinderknech: Día, horario y dónde ver el partido de octavos del US Open

Carlos Alcaraz en el US Open ante Darderi

Alcaraz aplasta a Darderi y ya está en octavos: "Estoy intentando coger el ritmo de Nueva York"

Desde Pelé hasta Messi pasando por Maradona y Cruyff, así es el museo del fútbol en Madrid

De Pelé a Messi pasando por Maradona y Cruyff, así es el museo del fútbol en Madrid

El sueño de Geila Macià se ha hecho realidad con un oro mundial: "He nacido en rocódromos"
Escalada

El sueño de Geila Macià se ha hecho realidad con un oro mundial: "He nacido en rocódromos"

Un circo de China a la Gran Vía con medallistas olímpicos
Acrobacias

Un circo de China a la Gran Vía con medallistas olímpicos

Luis de la Fuente en rueda de prensa
Selección española

De la Fuente defiende la 'corona' de Lamine Yamal: "Fue ponerse una chistera de mago"

El seleccionador defiende a Lamine Yamal comparándole con Alcaraz: "No gana porque va Ibiza".

Xabi Alonso atiende a los medios en rueda de prensa
Fútbol

Xabi Alonso: "Vinícius demostró que puede tener un gran impacto desde el banquillo"

El técnico tolosarra reconoce que ha hablado con Dani Ceballos y que el centrocampista "se queda". "Dani se ha quedado aquí, es uno más de la plantilla y contento de que esté aquí" explicó Xabi Alonso.

Imagen de archivo de Anatoly Kotov

Nueva desaparición en Estambul: sin rastro de un dirigente deportivo bielorruso opositor tras 'esfumarse' un nadador ruso el domingo

El emotivo homenaje de la selección española a los afectados por los incendios

El emotivo homenaje de la selección española a los afectados por los incendios

Rodri y Carvajal en un partido de la Eurocopa 2024

La lista de Luis de la Fuente ante Bulgaria y Turquía: regresan Carvajal y Rodri

Publicidad