Alcaraz aplasta a Darderi y ya está en octavos: "Estoy intentando coger el ritmo de Nueva York"

Carlos Alcaraz ya está en los octavos de final del US Open. El tenista español se ha impuesto con autoridad al italiano Luciano Darderi por 6-2, 6-4 y 6-0 en el Arthur Ashe Stadium, en un duelo que apenas se alargó una hora y 44 minutos. El número 2 del mundo sigue firme en su camino hacia la segunda corona en Flushing Meadows y, tras el encuentro, reconoció estar aún adaptándose al ritmo de la ciudad.

"Estoy intentando coger el ritmo de Nueva York, que digamos. Al final es lo que luego en pista se asemeja muchísimo a mi estilo, que es hacer cosas a lo grande pero fuera de pista es un poquito más diferente. Yo soy una persona más tranquila, más calmada, aquí en Nueva York hay mucha gente y mucho estrés", comentó en Movistar tras sellar su victoria.

Pidió atención médica

Desde el primer set, Alcaraz mostró su autoridad: rompió el saque de Darderi en el primer turno y encarriló un parcial sin historia que cerró con solvencia. En el segundo, mantuvo el control con una nueva rotura en el cuarto juego, aunque el italiano logró recuperar momentáneamente el equilibrio con un 'break' en el séptimo. Con 5-4 en el marcador, el murciano pidió atención médica por molestias en la rodilla derecha.

"También los Grand Slam tienen este tipo de cosas. Los partidos son más intensos, los partidos son más largos y a veces salen problemillas donde no te lo esperas. Hay que cuidarlo, hay que ver qué tal va", explicó el propio Alcaraz.

"Después del saque he notado como un pequeño pinchazo en la rodilla que en los siguientes cuatro o cinco puntos me ha molestado"

Sobre la dolencia puntual que le hizo pedir al fisioterapeuta, detalló: "Pero eso, al final en la segunda bola de 'break' del segundo que tenía, después del saque he notado como un pequeño pinchazo en la rodilla que en los siguientes cuatro o cinco puntos me ha molestado. Y por eso he pedido el fisio, un poquito para ver qué pasaba y cómo me iba a sentir, pero luego se ha ido y he podido jugar normal".

La molestia no le impidió cerrar el segundo set al resto ni arrasar en el tercero, donde dominó de principio a fin. Alcaraz se mostró cómodo con su juego y agradecido por poder disfrutar en pista. "Al final ése también es mi estilo. Cada vez que entro a pista, que juego un partido, intento mostrar mi versión, mi juego e ir variando. Al final también eso es lo que me divierte, variar, subir a la red, jugar buenos tiros, a veces defender, dejadas, cortados...".

"Al final eso es lo que a mí me gusta jugar; a veces no se puede, a veces hay que jugar un poquito con el rival, con el partido. Hoy me ha permitido poder jugar a ese estilo y lo cual yo agradezco mucho porque así es como yo me divierto y me lo paso bien", concluyó.

Próximo rival

En la próxima ronda, el jugador de El Palmar se medirá a un rival francés, Arthur Rinderknech, que viene de ganar al también galo Benjamin Bonzi.

