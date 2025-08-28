Carlos Alcaraz arrolla a Bellucci y se cita con Luciano Darderi en la tercera ronda del US Open

Carlos Alcaraz ofreció este miércoles una versión arrolladora en la sesión nocturna del Arthur Ashe Stadium para fulminar al italiano Mattia Bellucci (6-1, 6-0 y 6-3) en una hora y 36 minutos. El murciano, que el año pasado cayó en la segunda ronda del grand slam estadounidense ante Botic van de Zandschulp, no falló esta vez y confirmó que su nivel tenístico es descomunal, abrasando a su rival con una derecha letal y un servición muy sólido, la mejor noticia de cara al reto de tratar conquistar Nueva York y desbancar a Jannik Sinner del trono del tenis mundial.

En tercera ronda, Alcaraz se enfrentará al italoargentino Luciano Darderi, número 34 del mundo. Nacido en Villa Gesell (Buenos Aires, Argentina), Darderi compite bajo bandera de Italia. Alcaraz y Bellucci nunca s han nfrentado en partido ATP, pero el favorito es un Alcaraz que ya lleva 56 triunfos en un 2025 en el que ya ha conquistado seis títulos (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's y Cincinnati).

Alcaraz mete miedo en Nueva York

Carlos Alcaraz activó ante Bellucci el modo apisonadora y lanzó un mensaje al sus rivales: ha llegado a Nueva York para conquistar su segundo US Open y el sexto grand slam de su carrera. Bellucci fue arrollado por un Alcaraz que abrasó la pelota con su derecha, una actuación muy seria donde también hay que subrayar su eficacia y acierto con el servicio, un aspecto clave en pista rápida.

En menos de una hora (58 minutos) Alcaraz ya estaba con dos sets arriba (6-1 y 6-0) y camino de la tercera ronda del US Open. El italiano hizo un amago de reacción en el tercer set y logró plantar batalla hasta el 3-3. Pero Alcaraz rompió de nuevo el servicio de su rival en el séptimo juego de la tercera manga para finiquitar su segundo compromiso en el US Open 2025 (6-1, 6-0 y 6-3).

"Jugué muy bien, para ser sincero, desde el principio hasta la última pelota"

"Jugué muy bien, para ser sincero, desde el principio hasta la última pelota", indicó Alcaraz en declaraciones a pie de pista al finalizar el encuentro.

"Obviamente conozco el nivel de Mattia, y hoy no fue su día, pero traté de aprovechar sus errores, de mantenerme en el partido y de encontrar un buen ritmo", añadió el murciano.

Con este triunfo, Alcaraz ya mejora el resultado logrado el año pasado en Nueva York, cuando sufrió una de las derrotas más dolorosas de su carrera al caer en la segunda ronda del US Open ante Botic van de Zandschulp, un partido qu dio paso a un final de temporada muy complicado para el de El Palmar.

En 2025, Alcaraz acumula más victorias que ningún otro tenista, con un balance de 56-6. En los 'Grand Slam', 19-2. El murciano no cede y mantiene el pulso con Jannik Sinner de cara a reinar en Nueva York y en el tenis mundial, un puesto de privilegio que el italiano mantiene desde hace 64 semanas.

