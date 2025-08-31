Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
US Open 2025

Piotr Szczerek, el CEO de una empresa que le quitó la gorra a un niño en el US Open: "Saco de basura..."

Las redes sociales han criticado duramente al hombre que le quitó la gorra a un niño que, después de lo sucedido, pudo conocer en persona al tenista Majchrzak y llevarse una firmada por él.

El hombre quitando la gorra a un ni&ntilde;o tras un partido del US Open

El hombre quitando la gorra a un niño tras un partido del US OpenRedes sociales

En la era de Internet ya nada pasa desapercibido, y mucho menos un gesto como el que tuvo un hombre con un niño tras el partido del US Open entre Khachanov y Majchrzak, donde este le quitó una gorra que el tenista polaco le había dado al menor tras doblegar a su rival -9 del mundo- en cinco sets y más de cuatro horas y media.

El hombre le quita la gorra al niño

En la imagen se aprecia como Majchrzak, 76 del ranking ATP, está firmando autógrafos a los allí presentes y se quita su gorra para dársela a un chico, sin embargo, un hombre que también estaba cerca se la quitó antes de que el joven pudiera reaccionar, un gesto que el tenista no vio pero que sí dejó 'marca' en redes sociales y al que posteriormente se refirió el polaco en sus redes sociales: "Después del partido no me di cuenta de que mi gorra no le llegó al chico. Gracias a Asics (su marca deportiva) tengo suficientes gorras, así que estoy preparado para esto... ¿Podríais ayudarme a encontrar al niño de mi partido? Si eres tú (o sus padres) quienes ven esto, por favor, enviadme un mensaje directo", escribió.

"¿Podríais ayudarme a encontrar al niño de mi partido?.."

Majchrzak, tenista polaco

Al parecer, el hombre sería Piotr Szczerek, un CEO polaco de la empresa de pavimentación Drogbruk, el cual cogió la gorra e inmediatamente después la guardó en el bolso de su acompañante ante la mirada triste y desencajada del niño.

Final feliz para el niño

En cambio, internet hizo su magia y gracias a que Kamil Majchrzak habló sobre lo sucedido, el menor pudo encontrarse con el tenista poco después: "Estoy impresionado por el poder de internet. ¡Lo conseguimos! Todo bien ahora".

Por otra parte, al hombre le cayeron críticas de todo tipo por su feo gesto con el chaval. En cuanto a Majchrzak, cayó eliminado este pasado sábado ante Riedi en un partido que apenas duró media hora y en el que el polaco acusó el desgaste físico y tuvo que abandonar cuando perdía 3-5 en el primer set.

Así está el cuadro de octavos del US Open

Mientras tanto, el último Slam del año avanza, tanto que ya tenemos todos los cruces de octavos de final, ronda en la que tendremos a dos tenistas españoles: Alcaraz y Munar. Por la parte alta del cuadro así quedan los cruces: Sinner-Bublik, Musetti-Munar, Aliassime-Rublev y Riedi-De Miñaur; mientras que en la parte de abajo tendremos los siguientes, Djokovic-Struff, Machac-Fritz, Mannarino-Lehecka y Rinderknech-Alcaraz.

