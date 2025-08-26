Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

US Open

Carlos Alcaraz neutraliza al bombardero Opelka en su debut en el US Open

El murciano, con nuevo look militar, supera al estadounidense Reilly Opelka en tres sets (6-4, 7-5 y 6-4) en la primera ronda del US Open.

Carlos Alcaraz saluda a Opelka tras el partido

Carlos Alcaraz supera a Reilly Opelka en su estreno en el US Open (6-4, 7-5 y 6-4) | Reuters

Publicidad

Carlos Alcaraz no falló en su debut en el US Open y doblegó al gigante Reilly Opelka en tres sets (6-4, 7-5 y 6-4) en la primera ronda del grand slam neoyorquino, donde está en liza el número 1 del mundo. El tenistas de El Palmar mantiene su inmaculada hoja de servicios en la primera ronda de los grand slam y suma su 19º triunfo en 19 apariciones.

"De hoy, saco poco en claro sobre lo que debo mejorar de cara a la segunda ronda. Al final, hoy, con los puntos desde el fondo de la pista, la gran mayoría ha estado él atacando y yo intentando defender; él siempre es muy agresivo", explicó Alcaraz tras superar al tenista estadounidense.

Al campeón de seis títulos en 2025 (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's y Cincinnati) le espera italiano Mattia Bellucci en segunda ronda. No hay duelos precedentes entre ambos tenistas. El número 2 de la ATP dejó algunos grandes puntos en la Arthur Ashe Stadium para el deleite y disfrute del bullicioso público estadounidense.

Carlos Alcaraz supo encontrar la fórmula para neutralizar el potente saque de Opelka (2,11 metros) y certificar su presencia en la segunda ronda del US Open, donde el año pasado cayó contra pronóstico, y mantener el pulso con Sinner de cara al número 1 de la ATP.

"Sientes que nada depende de ti, que todo depende de él"

"Es muy difícil cuando juegas contra alguien que no te deja hacer tu juego", reconoció Alcaraz, campeón en Nueva York en 2022, al terminar el partido. El murciano decantó el primer set con un primer break en el quinto juego, con 2-2 en el marcador, cobrando una ventaja que le permitía cerrar la primera manga (6-4).

El duelo se igualó en la segunda manga, con Alcaraz bajando su rendimiento y Opelka mejorando sus números en el saque. Con 5-5, asomando el 'tie-break', el murciano se llevó un 'break' en blanco para evitar el desempate y cerrar el set con su servicio.

En el tercer set ningún jugador cedía con su servicio hasta el 4-4, momento en el que Alcaraz logró un tercer break para acabar con Opelka y cerrar su primera victoria en el US Open 2025.

Alcaraz se mostró satisfecho por la manera en que supo gestionar el resto frente a los potentes saques de Opelka, un rival al que nunca antes se había enfrentado.

"Sientes que nada depende de ti, que todo depende de él. Debes mantener la concentración, meter la mayor cantidad posible de restos y tratar de estar en el peloteo, jugar y buscar la victoria", resumió murciano.

Alcaraz suma su triunfo número 55 de 2025 en el circuito, más partidos ganados que ningún otro tenista. El murciano también encabeza la lista de títulos ganados con seis, el último el Masters 1.000 de Cincinnati, hace justo una semana.

Contra Bellucci, Alcaraz deberá sacudirse los fantasmas de 2024, cuando se estrelló contra el holandés Botic Van de Zandschulp, en ese momento número 74 del mundo. Fue una de las derrotas más dolorosas de la carrera del murciano, igualando su peor resultado en un 'grand slam'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Guillermo del Pino pone rumbo a Estados Unidos: "La NBA es el sueño de todos los niños"

Guillermo del Pino

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz saluda a Opelka tras el partido

Carlos Alcaraz neutraliza al bombardero Opelka en su debut en el US Open

Carlo Ancelotti da la lista de Brasil

Ancelotti cumple su promesa y sorprende en Brasil 'falando' en portugués

Kvitova, tras perder en primera ronda del US Open

Kvitova dice adiós al tenis: doble campeona de Wimbledon, madre y 'superviviente' de un ataque con navaja

Joan Laporta saluda a Hansi Flick en una imagen de archivo
FC Barcelona

Amnistía Internacional critica el acuerdo del Barça con la República Democrática del Congo

Aficionados bebiendo 'Honey Deuce'
US Open

'Honey Deuce': ¿qué lleva el cóctel que está arrasando en el US Open?

El futbolista del Barça Lamine Yamal
Fútbol

La foto viral de Lamine Yamal en el cumpleaños de Nicki Nicole

¿Romance confirmado? El jugador del Barcelona y la cantante argentina compartieron una imagen sonrientes en la celebración del 25 cumpleaños de la artista.

Vinícius celebra su gol en el Tartiere
Real Madrid

¿Mensaje para alguien? Vinícius comparte una canción de Drake tras el partido de Liga en Oviedo

El brasileño fue suplente en Oviedo, agitó al público con sus gestos y remató el 0-3 antes de dejar un mensaje en redes.

El nadador ruso Nikolai Svechnikov

Desaparece el nadador Nikolai Svechnikov en el estrecho del Bósforo

Jonas Vingegaard, líder del Visma, antes de la etapa 2 de la Vuelta a España

Roban 18 bicicletas del Team Visma valoradas en 250.000 euros

Xabi Alonso, en el estadio Carlos Tartiere

Xabi Alonso y la suplencia de Vinícius: "En el fútbol hay que entender las cosas y..."

Publicidad