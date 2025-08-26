Carlos Alcaraz neutraliza al bombardero Opelka en su debut en el US Open

Carlos Alcaraz no falló en su debut en el US Open y doblegó al gigante Reilly Opelka en tres sets (6-4, 7-5 y 6-4) en la primera ronda del grand slam neoyorquino, donde está en liza el número 1 del mundo. El tenistas de El Palmar mantiene su inmaculada hoja de servicios en la primera ronda de los grand slam y suma su 19º triunfo en 19 apariciones.

"De hoy, saco poco en claro sobre lo que debo mejorar de cara a la segunda ronda. Al final, hoy, con los puntos desde el fondo de la pista, la gran mayoría ha estado él atacando y yo intentando defender; él siempre es muy agresivo", explicó Alcaraz tras superar al tenista estadounidense.

Al campeón de seis títulos en 2025 (Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's y Cincinnati) le espera italiano Mattia Bellucci en segunda ronda. No hay duelos precedentes entre ambos tenistas. El número 2 de la ATP dejó algunos grandes puntos en la Arthur Ashe Stadium para el deleite y disfrute del bullicioso público estadounidense.

Carlos Alcaraz supo encontrar la fórmula para neutralizar el potente saque de Opelka (2,11 metros) y certificar su presencia en la segunda ronda del US Open, donde el año pasado cayó contra pronóstico, y mantener el pulso con Sinner de cara al número 1 de la ATP.

"Sientes que nada depende de ti, que todo depende de él"

"Es muy difícil cuando juegas contra alguien que no te deja hacer tu juego", reconoció Alcaraz, campeón en Nueva York en 2022, al terminar el partido. El murciano decantó el primer set con un primer break en el quinto juego, con 2-2 en el marcador, cobrando una ventaja que le permitía cerrar la primera manga (6-4).

El duelo se igualó en la segunda manga, con Alcaraz bajando su rendimiento y Opelka mejorando sus números en el saque. Con 5-5, asomando el 'tie-break', el murciano se llevó un 'break' en blanco para evitar el desempate y cerrar el set con su servicio.

En el tercer set ningún jugador cedía con su servicio hasta el 4-4, momento en el que Alcaraz logró un tercer break para acabar con Opelka y cerrar su primera victoria en el US Open 2025.

Alcaraz se mostró satisfecho por la manera en que supo gestionar el resto frente a los potentes saques de Opelka, un rival al que nunca antes se había enfrentado.

"Sientes que nada depende de ti, que todo depende de él. Debes mantener la concentración, meter la mayor cantidad posible de restos y tratar de estar en el peloteo, jugar y buscar la victoria", resumió murciano.

Alcaraz suma su triunfo número 55 de 2025 en el circuito, más partidos ganados que ningún otro tenista. El murciano también encabeza la lista de títulos ganados con seis, el último el Masters 1.000 de Cincinnati, hace justo una semana.

Contra Bellucci, Alcaraz deberá sacudirse los fantasmas de 2024, cuando se estrelló contra el holandés Botic Van de Zandschulp, en ese momento número 74 del mundo. Fue una de las derrotas más dolorosas de la carrera del murciano, igualando su peor resultado en un 'grand slam'.

