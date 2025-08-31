Alcaraz sigue inmaculado en Nueva York y se cita con Lehecka en los cuartos del US Open

Carlos Alcaraz sigue firme e inmaculado en Nueva York. Tres sets (7-6, 6-3 y 6-4) y apenas dos horas de partido le han valido para derrotar al francés Arthur Rinderknech -82º ATP y que ganó a los españoles Carballés Baena y Davidovich en 1º y 2º ronda- y meterse así en los cuartos de final del US Open, una ronda a la que nunca ha fallado en su corta carrera, a excepción del año pasado, donde cayó en el segundo encuentro ante Botic van de Zandschulp.

Alcaraz, inmaculado hacia los cuartos

El murciano, que aspira a ganar su segundo US Open y alcanzar el número 1 del mundo, volvió a cuajar un encuentro perfecto, sólido, maduro y con tan solo 11 errores no forzados por los 28 de su rival, además de conectar 36 ganadores, no encajar ni un solo break y llevarse un 85% de puntos con primer saque y un 76% con el segundo.

43 victorias en los últimos 45 partidos

Rinderknech, por su parte, ha disfrutado en Nueva York del mejor Grand Slam de su carrera (4º ronda) y esta tarde 'solo' pudo competir de tú a tú con Carlitos en el primer set, donde le obligó a disputar su primer tiebreak del torneo (7-6 (3)). En el segundo y tercer parcial una sola rotura del murciano en cada uno fue suficiente para adjudicarse el partido y firmar una nueva victoria, la 34º en los últimos 35 partidos. Sí, 34 de los últimos 35, y si nos vamos un poco más atrás son 43 en los últimos 45. Desde que cayera ante Goffin en primera ronda de Miami, allá por el 22 de marzo, solo ha claudicado en dos encuentros: final del Conde de Godó ante Rune (se lesionó en pleno partido) y la final de Wimbledon ante Sinner. Desde entonces, 5 títulos.

Sigue sin ceder un set... y solo ha perdido un juego al saque

En este US Open, el primer major que levantó en 2022, no ha cedido un solo set y el único que ha sido capaz de birlarle un juego al resto fue el italiano Darderi en tercera ronda. Pasado mañana aumenta la dificultad con Jiri Lehecka, rival de cuartos y que ya le venció este mismo año en Doha. Carlitos mirará de reojo el resto de encuentros por su parte del cuadro, donde Djokovic se medirá esta noche a Struff y Machac a Fritz, de estos cuatro jugadores podría salir su hipotético rival de semifinales.

Por otra parte, esta madrugada (horario peninsular), la española Cristina Bucsa jugará uno de los partidos más importantes de su carrera ante Aryna Sabalenka en la Louis Armstrong por un billete a los cuartos. Mañana intentará lo mismo Munar ante Musetti.

