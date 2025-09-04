Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Jannik Sinner

Intentan robar a Sinner en la pista durante el US Open: "No solo tengo raquetas ahí"

El número 1 del mundo superó a Musetti en tres sets y buscará la final ante Auger-Aliassime, con Alcaraz y Djokovic en la otra llave.

Jannik Sinner en su partido contra Musetti

Jannik Sinner en su partido contra MusettiReuters

Luis F. Castillo
Publicado:

Jannik Sinner volvió a demostrar su sensacional estado de forma en Flushing Meadows. El italiano, vigente campeón del US Open y actual número 1 de la ATP, aplastó a Lorenzo Musetti por 6-1, 6-4 y 6-2 en dos horas de partido y avanzó a las semifinales del torneo, donde se medirá al canadiense Félix Auger-Aliassime (27º del mundo). Será su quinta semifinal consecutiva de Grand Slam; en las cuatro anteriores alcanzó la final.

Musetti, compañero de Sinner en la Copa Davis, había advertido antes del duelo de que quería "sorprender a todo el mundo", pero no pudo hacerlo ante la solidez de su rival. El número 1 arrancó como un vendaval, colocándose 5-0 en el primer set para cerrarlo 6-1. Musetti apenas conectó un 44% de primeros saques y no encontró manera de incomodar al campeón.

El segundo parcial estuvo más equilibrado, pero el servicio de Sinner resultó impenetrable: firmó un 95% de puntos con primer saque. Con 4-4, un revés cruzado del italiano anticipó la rotura decisiva, sellada después por una doble falta de Musetti. El parcial cayó por 6-4.

En el tercero, Sinner abrió con un break y superó el momento más delicado del partido al salvar cuatro bolas de rotura en el siguiente juego. Después defendió su servicio con solvencia y cerró el choque 6-2, salvando las siete oportunidades de rotura que enfrentó en el partido y convirtiendo cinco de las seis que tuvo a favor. Su porcentaje final de puntos con primer saque fue del 91%.

"Fue una gran actuación"

"Fue una gran actuación, muy sólida, sobre todo por cómo arranqué el partido", declaró Sinner a pie de pista tras su victoria. Respecto al nivel de sus rivales en semifinales, donde también estarán Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, señaló: "Todo jugador que llega a unas semifinales de Grand Slam es porque está desplegando un tenis increíble".

El triunfo de este miércoles supone la 26ª victoria consecutiva de Sinner en torneos de Grand Slam sobre pista rápida, tras conquistar las dos últimas ediciones del Abierto de Australia y el último US Open. Además de defender el título, el italiano también pelea por conservar el número 1 mundial, amenazado por Alcaraz, que deberá mejorar su resultado en Nueva York para arrebatárselo.

Intento de robo en la pista

Sinner vivió un momento surrealista tras su victoria ante Alexander Bublik en los octavos de final. Después de una victoria casi perfecta, el de San Candido fue objeto de un intento de robo cuando se encontraba atendiendo a los aficionados que se agolpaban en las primeras filas del Arthur Ashe Stadium pidiéndole autógrafos. Lo que no se esperaba es que uno de ellos intentara abrir la cremallera de su raquetero con intención de robarle probablemente una raqueta.

Un intento que se quedó en solo eso gracias a la rápida intervención de un miembro de seguridad que detuvo al hombre cuando ya tenía su mano en la cremallera de la bolsa del italiano. El propio Sinner se dio la vuelta sin saber muy bien lo que estaba pasando, marchándose con normalidad de la pista.

Tras el duelo ante Musetti el italiano rememoró el momento: "Revisé de inmediato si había cogido algo porque no tengo solo raquetas ahí; también tengo mi teléfono y mi cartera. Pero creo que la seguridad está haciendo un gran trabajo. Especialmente en la pista, hay mucha seguridad y creo que en los torneos grandes hacen un trabajo increíble para mantenernos seguros. Incluso cuando suceden cosas nuevas como esta, hacen un gran trabajo. Todo está bien".

