Nuevas protestas contra Israel en la etapa reina de la Vuelta con final en el Angliru

La Vuelta a España volvió a vivir este viernes una jornada con protestas en defensa de Palestina. En esta ocasión, la concentración tuvo lugar en Cabezón de la Sal (Cantabria), localidad desde la que partía la decimotercera etapa con destino a L’Angliru, en Asturias.

Desde primera hora de la mañana un grupo de manifestantes se reunió junto al Ayuntamiento del municipio para marchar después hasta la zona de salida. Allí, alrededor de las 11:00 horas, comenzaron los ruidos de cacerolas, tambores y silbatos, acompañados de consignas contra Israel y contra la organización de la carrera.

'Israel asesina, La Vuelta patrocina'

'Israel asesina, La Vuelta patrocina', 'Boicot a Israel', 'No es una guerra, es un genocidio' fueron algunos de los cánticos más repetidos, junto a pancartas en las que se podía leer 'Stop genocidio en Gaza' o 'Desde el río hasta el mar Palestina libre será'.

Las protestas ya se habían dejado notar el jueves, tanto en la salida de Laredo como en la meta de Los Corrales de Buelna. En Cabezón de la Sal, los participantes también denunciaron que algunas de sus pintadas a favor de Palestina habían sido tapadas antes del inicio de la etapa.

Casi 400 agentes

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, se ha acercado al inicio de esta etapa, que ha calificado de "histórica" dentro de la Vuelta, por la llegada a L’Angliru tras discurrir primero por cuatro municipios cántabros: Cabezón de la Sal, Valdáliga, San Vicente de la Barquera y Val de San Vicente, antes de llegar a Asturias.

Casares ha resaltado el trabajo de los casi 400 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que están velando por el buen desarrollo de la Vuelta, a cuyos organizadores han criticado en sus gritos las personas -menos que en otras etapas- que se han acercado este viernes a Cabezón de la Sal con cacerolas y banderas palestinas.

Pide que se retiren

El delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general del PSOE cántabro ha trasladado un mensaje de solidaridad con el pueblo de Palestina, con quienes de forma pacífica reivindican lo que considera "una causa justa" porque es "un genocidio", y ha pedido a los responsables del equipo Israel-Premier Tech que se retiren de la Vuelta.

