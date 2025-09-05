Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un empresario brasileño incluye a Neymar en su testamento con una herencia de ¡1.000 M$!

El hombre, de 30 años y con problemas de salud, ni siquiera conoce a Neymar. Explicó que se identifica con la relación del futbolista con su padre.

Neymar en un partido con el Santos

Neymar en un partido con el SantosGetty

Luis F. Castillo
Publicado:

Una surrealista noticia sobre Neymar Jr. está siendo muy comentada en las últimas horas. Según informaron medios brasileños, un empresario de 30 años acudió en julio de 2023 a una escribanía en Porto Alegre para formalizar su testamento, en el que aparece el nombre del actual jugador del Santos como heredero de una fortuna estimada en... 1.000 millones de dólares.

El documento, mostrado en el canal de televisión 'Bandeirantes', cuenta con la firma de un notario que certificó lo siguiente: "Es el testamento definitivo del testador, que, respetando la herencia legítima, determina que la parte disponible de sus bienes se destinará a Neymar da Silva Santos Junior".

"No gozo de muy buena salud"

El empresario, que no está casado ni tiene hijos y prefirió mantener su identidad en el anonimato, contactó primero con el medio Metrópoles para dar a conocer los hechos antes de que la noticia saltara a la televisión. Así lo explicó: "Aunque ya casi tengo 31 años, no gozo de muy buena salud, y por eso me doy cuenta de que no tengo a quién dejarle mis cosas si alguna vez fallezco".

La elección de Neymar como heredero responde, según él, a una identificación personal: "Yo también sufro difamaciones, soy un hombre de familia, y la relación (de Neymar) con su padre me recuerda mucho a la que tenía con el mío, quien ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es egoísta, algo poco común hoy en día".

Asimismo, aclaró que no quiere que sus bienes acaben en manos de gente con la que no mantiene una relación ni del Estado: "Intenté dárselos a Neymar, pero no lo conseguí. También tengo algunos objetos y cosas familiares".

La fortuna señalada en el testamento coincide con la estimación pública del patrimonio del 10 del Santos de 33 años, calculada asimismo en unos 1.000 millones de dólares.

