Kokichi Akuzawa se convierte en la persona más anciana en conquistar el Monte Fuji

A sus casi 103 años, este apasionado del montañismo y la pintura ha logrado uno de sus sueños: llegar a la cima del Monte Fuji. Con esta hazaña, ha logrado el récord de ser la persona de mayor edad en lograrlo.

Kokichi Akuzawa

Kokichi Akuzawa, la persona más anciana en conquistar el Monte Fuji | Antena3 Noticias

Daniel Valares | Nuria Briongos
Publicado:

Kokichi Akuzawa, nacido en 1923, se ha convertido en la persona más anciana en alcanzar la cima del Monte Fuji, según Guiness World Records. Este hito es el resultado a una vida dedicada al senderismo: "He escalado la mayoría de los montes de Japón y tenía algunos objetivos con el Monte Fuji. Ahora que lo he logrado, estoy satisfecho", afirmaba Kokichi.

Akuzawa eligió el Sendero Yoshida, el más accesible para los senderistas. Esta ruta le suele llevar a sus escaladoras unas 6 horas de trayecto. Pero Kokichi, acompañado por su hija de 70 años, su nieta y un grupo de amigos, lo adaptaron en 3 días para que este japonés no tuviera problemas con su enfermedad cardíaca, aunque alguna vez pensó que no lo lograría: "Estuve a punto de rendirme a mitad de camino, pero mis amigos me animaron y salió bien, pero fue duro", decía Kokichi.

Pero esto no se consigue así como así. Akuzawa se levantaba cada día a las 5 de la mañana para salir a caminar durante una hora y una vez a la semana, escalaba una montaña. Principalmente en la prefectura de Nagano, en el centro de Japón. Kokichi Akuzawa ha superado las marcas establecidas por Ichijiro Araya, que lo hizo con 100 años y 258 días y Teiichi Igarashi, que llegó a sus 99 años. Además, el propio Kokichi, superó un reto personal para celebrar los 99 años al escalar el Monte Nabewariyama.

La pintura, su otra pasión

A parte del montañismo, Kokichi Akuzawa es un apasionado de la pintura. Tanto es así, que a su edad, colabora con un centro de atención a personas mayores enseñando pintura como voluntario. Tras llegar a la cima del monte más famoso de Japón, quiere plasmarlo de una manera especial: "Esta vez, me gustaría pintar el paisaje cerca de la cima del Monte Fuji. No la montaña que vi, sino la vista que vi con mis propios ojos. Probablemente sea la última vez", afirmaba.

