Carlos Alcaraz - Novak Djokovic: Día, horario y dónde ver el partido de semifinales del US Open

Carlos Alcaraz se enfrentará a Novak Djokovic, número 7 del mundo, en las semifinales del US Open. No es solo un duelo deportivo, sino una contienda por la supremacía generacional del tenis. Alcaraz, imparable y en busca del número 1 y su sexto Grand Slam; Djokovic, eterno y aún hambriento de récords, busca un histórico 25º major. Y en el horizonte, el mismísimo Jannik Sinner.

El murciano ha llegado a esta instancia sin perder ni un set. En cuartos ha barrido a Jiri Lehecka con un contundente 6-4, 6-2, 6-4, sin ceder un solo break. Su trayecto por el cuadro ha sido impecable, consolidando un estado de forma letal en Nueva York, donde ganó su primer Grand Slam en 2022.

A Carlitos le basta con igualar el resultado de Sinner, quien en semis se enfrentará a su compatriota Lorenzo Musetti, para escalar a lo más alto del ranking ATP. En su camino a las semifinales Alcaraz ha ganando al estadounidense Reilly Opelka, al italiano Mattia Bellucci, al italoargentino Luciano Darderi, al francés Arthur Rinderknech y al checo Jiri Lehecka.

Novak Djokovic, por su parte, sigue desafiando el paso del tiempo. A sus 38 años, derrotó a Taylor Fritz por 6-3, 7-5, 3-6, 6-4, mejorando a 11-0 su historial ante él y asegurando su semifinal número 53 en Grand Slam. El balcánico va por una hazaña histórica: su vigésimo quinto título de Grand Slam, lo que lo afianzaría aún más en el trono del tenis masculino. Nole tiene claro su objetivo: "Voy a intentar arruinar una final Alcaraz‑Sinner".

El histórico, favorable a Djokovic

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se han visto las caras en ocho ocasiones en el circuito, con un balance que favorece al serbio por 5-3. Una rivalidad corta en tiempo, pero cargada de partidos memorables.

El primer capítulo llegó en las semifinales del Masters 1000 de Madrid 2022. En una Caja Mágica volcada con el murciano, Alcaraz firmó una victoria épica ante el número uno del mundo: 6-7 (5), 7-5 y 7-6 (5). Fue la presentación oficial del español en la élite, derrotando al gran dominador de la era.

Un año después, en Roland Garros 2023, se produjo el segundo cruce. La semifinal estuvo marcada por los problemas físicos de Alcaraz, lo que facilitó la victoria de Djokovic por 3-6, 7-5, 6-1 y 6-1.

La revancha no tardó en llegar. En la final de Wimbledon 2023, Alcaraz conquistó su primer título en la hierba londinense al imponerse en un maratón a cinco sets: 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6 y 6-4. Un triunfo que reforzó la sensación de que el tenis vivía un cambio generacional.

La rivalidad se intensificó en el Masters 1000 de Cincinnati de ese mismo año. Allí, Djokovic se impuso en un partido vibrante de más de tres horas: 5-7, 7-6 (7) y 7-6 (4). El serbio también ganó el quinto enfrentamiento, en las ATP Finals 2023, con un claro 6-3 y 6-2 en semifinales.

En 2024, Wimbledon volvió a ser escenario del duelo. Esta vez, Alcaraz se mostró intratable en la final y derrotó a Djokovic en tres sets (6-2, 6-2, 7-6), confirmando su dominio sobre la hierba.

El séptimo cruce tuvo un contexto histórico: la final de los Juegos Olímpicos de París 2024. Djokovic se colgó el oro tras imponerse en dos desempates (7-6, 7-6), en un encuentro cargado de simbolismo y tensión.

El último capítulo, hasta ahora, se escribió en los cuartos de final del Open de Australia 2025. Djokovic volvió a demostrar su jerarquía en Melbourne y derrotó al murciano por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4; aunque el balcánico se impuso en su último enfrentamiento aquí las condiciones son distintas y él mismo advierte que deberá estar mejor que en ese partido.

Horario y dónde ver el Carlos Alcaraz - Novak Djokovic del US Open

El duelo de semifinales de final del US Open entre Carlos Alcaraz y Jiri Lehecka se disputará este viernes 5 de septiembre en el Arthur Ashe Stadium en un horario todavía por confirmar y que podrás consultar próximamente en este artículo cuando se haga oficial por parte de la organización.

El partido entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic del Abierto de Estados Unidos se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, la crónica y las reacciones de los protagonistas.

