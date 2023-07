Carlos Alcaraz se corona como rey de Wimbledon y del tenis mundial tras destronar a Djokovic

Carlos Alcaraz se ha proclamado campeón de Wimbledon por primera vez en su carrera tras doblegar a Novak Djokovic en 5 sets (1-6, 7-6, 6-1, 3-6 y 6-4) y 4:43 de final.

Nole borró a Alcaraz en la primera media hora

No es habitual ver a Alcaraz perdiendo un primer set por 6-1 pero si delante está Novak Djokovic en la hierba de Wimbledon es más entendible. Un ciclón, eso es lo que fue el serbio en el primer parcial, evitó Carlitos un rosco y esa fue la mejor noticia de los primeros 35 minutos de final. Encajó un break en sus dos primeros servicios y solo pudo apretar a su rival en el primer juego del encuentro. Novak lo salvó y a partir de ahí voló. Sin contemplaciones, sin piedad, un huracán totalmente imparable.

En la segunda manga no tardó en llegar la reacción de Alcaraz, que se olvidó del baño que acababa de encajar y se metió en la final tras sumar el primer break a favor. La respuesta de Djokovic tampoco se hizo esperar y enseguida se lo devolvió. No hubo más roturas desempate comenzó mal (3-0 para Nole) y viendo lo ocurrido recientemente las esperanzas brillaban por su ausencia, pero Carlos siguió remando, presionando y ganando sus servicios, ¿por qué no iba a llegar un error de Djokovic? Es difícil pero el tenis es así, y no llegó uno sino dos, dos errores no forzados muy inusuales en el tenista más frío y clutch del mundo. Lo aprovechó Carlitos, que se adjudicó la segunda manga con un brillante revés que dejó clavado al serbio. Fue más que un set, mucho más, fue imponerse en el 'territorio Djokovic', el balcánico en los desempates estaba inabordable. Arrancaba una nueva final.

La inercia y el chute de confianza de Carlitos le permitió salir relajado en el tercer set. Comenzó con un break a favor y con la sensación de que el que volaba ahora era él, primeras dudas del torneo y prácticamente del año para Novak, que esta vez no encontró soluciones para frenar al murciano, que le devolvió el 6-1 del primer set. Solo le quedaba Carlitos a uno. Djokovic se rehízo en el cuarto pero la personalidad y el tenis del número 1 se impuso en el quinto y definitivo set.