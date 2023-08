Carlos Alcaraz se topa con un intratable Djokovic que conquista Cincinnati en una titánica final

No pudo ser. Ahora toca mirar al US Open. Carlos Alcaraz, que se le escapó una bola de partido, no ha podido imponerse a Novak Djokovic en la final del Masters 1.000 ATP de Cincinnati. Tras un torneo irregular para lo que es el murciano, ha reconocido la grandeza del serbio, que se ha llevado el partido con un 5-7, 7-6, 7-6. Djokovic sigue ahí y ahora tiene su venganza de la final de Wimbledon.

Novak Djokovic ha reconocido que la final de Cincinnati ha sido uno de los partidos más difíciles de su carrera. Y es que la final ha tenido de todo. Ha sido uno de los partidos de la temporada. El serbio, que ya conocemos todos su determinación para no dar un partido por perdido, remontó un set, un 4-2 y un 6-5 en el 'tie break'. Nole suma su victoria 1.069, una más que Rafa Nadal. Y así, suma su título número 95.

Desde 1990 no teníamos una final tan larga en Cincinnati. La primera manga arrancó con un Nole centrado y decidido. Tras no ceder ninguno con su saque, el serbio rompió el servicio a Alcaraz para poner el 2-4. Sin embargo, tras un magnífico punto que Novak aplaudió, Carlitos no se daba por vencido. Dio la vuelta al juego para llevarse la manga 5-7.

Nole saca su tenis a relucir

El balcánico arrancó con victoria en el primer juego del segundo set entre tímidos aplausos de la grada. Gracias a tres errores no forzados, Carlos Alcaraz se marcó una tercera rotura de saque y tomaba la delantera. Ambos se batían en duelo a 34 grados en pista. Todo un infierno. En la segunda manga tuvimos la primera muerte súbita, en la que claudicó Alcaraz tras una derecha ganadora de Djokovic.

Al pegar a una nevera, preso de los nervios, Carlitos Alcaraz sufrió un corte en el dedo de su mano derecha. En cada servicio del español el serbio se crecía. Todos sabemos que es un titán al resto. Y lo demostró. Carlitos sufría con su saque y Nole parecía estar en el patio de su casa. Mientras, Juan Carlos Ferrero pedía a su jugador que se tomase su tiempo con el saque.

El séptimo juego de la tercera manga dictó sentencia. Novak Djokovic rompió el saque de Carlos, que salvó cuatro bolas de partido: dos con 5-3 y otras con 5-4. Finalmente el serbio tuvo su venganza y se llevó el partido.