Carlos Alcaraz - Novak Djokovic: final de Wimbledon 2024 hoy, en directo

Novak Djokovic ha protagonizado en esta edición de Wimbledon su enésimo milagro, con una recuperación asombrosa en menos de un mes de una operación de rodilla para plantarse en la gran final de hoy ante Carlos Alcaraz. El serbio jugará hoy su décima final en el All England Club y su 37ª final de grand slam, Hasta la fecha ha ganado 24 de esas 36 finales de major disputadas.

El titán de Belgrado se planta en la final de hoy tras superar a Vit Kopriva, Jacob Fearnley, Alexei Popyrin, Holger Rune, Alex de Miñaur (no se jugó por lesión del australiano) y Lorenzo Musetti.

El serbio ya avisó el viernes de la batalla que se prevé hoy en la central del All England Club ante Carlos Alcaraz.

"No quiero parar aquí, espero ganar ese trofeo el domingo. (Carlos) es un gran ejemplo de un jugador joven, que tiene un buen equilibrio en la vida, buenos valores en su familia, mucho carisma, se cuida mucho, la gente le quiere... Es merecidamente uno de los mejores jugadores de 21 años que hemos visto. Tiene un gran futuro sin dudas", indicó el serbio sobre Alcaraz.

"Él va a ganar muchos más Grand Slam, pero ojalá que este no. Quizás cuando me retire, en quince años. Dejando las bromas a un lado, él ya me ganó aquí en cinco sets, no espero menos de eso, una gran batalla en la pista. Va a sacar lo mejor de mí", advirtió el tenista de Belgrado.