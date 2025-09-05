Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Ciclismo
Tour de Francia
Vuelta a España

Ciclismo

Benjamín Netanyahu felicita al Israel-Premier Tech: "¡Estáis haciendo que Israel se sienta orgulloso!"

El primer ministro de Israel muestra su apoyo al Israel-Premier Tech y a Sylvan Adams "por no ceder ante el odio y la intimidación".

Varias personas tratan de cortar la marcha de los ciclistas en Bilbao

Varias personas tratan de cortar la marcha de los ciclistas en BilbaoEfe

Publicidad

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha echado más madera al fuego que desde hace días tiene en jaque a la Vuelta a España, una carrera que se está viendo afectado por protestas contra la participación del Israel-Premier Tech y a favor de Palestina. Tras los graves incidentes del pasado miércoles en Bilbao y las protestas ocurridas hoy al comienzo y final de la etapa 13, Netanyahu ha mostrado su apoyo al equipo ciclista israelí, felicitándole "por no ceder ante el odio y la intimidación".

"Gran trabajo de Sylvan y del equipo ciclista de Israel por no ceder ante el odio y la intimidación. ¡Estáis haciendo que Israel se sienta orgulloso!", indicó Benjamín Netanyahu en su cuenta en X.

La presencia de los corredores del conjunto israelí ha sido recibida en distintas etapas de la Vuelta con manifestaciones con banderas palestinas y pancartas en las que se puede leer "Israel genocida" o "Stop genocidio". El pasado miércoles, por motivos de seguridad, la organización de la Vuelta se vio obligada a acortar la undécima etapa en Bilbao (norte de España) y a dejarla sin ganador.

Sylvan Adams: "Nunca correremos sin el nombre Israel"

Sylvan Adams, el propietario del Israel-Premier Tech y amigo de Benjamín Netanyahu, ha aclarado que "nunca correremos sin el nombre Israel", cerrando la posibilidad a que pasen a denominarse Premier Tech.

Nunca correremos sin el nombre Israel", explicó Adamas en el canal israelí Sport Channel. El Ejecutivo afirma haber recibido el apoyo de David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional, y destaca igualmente su intención de no abandonar la carrera, alegando que si lo hacen, no solo será "el fin" de su conjunto, "sino de todos los demás".

"Si la abandonamos, no sólo será el fin de nuestro equipo, sino de todos los demás. Mañana se manifestarán contra los equipos de Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Astaná. Los boicots son interminables", explicó Sylvan Adams.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Daniel Pulvett, el genio que ha ganado el mundial de ajedrez imaginando el tablero en su cabeza

Daniel Pulvett, el genio que ha ganado el mundial de ajedrez imaginando el tablero en su cabeza

Publicidad

Deportes

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, en acción en el US Open 2025

Novak Djokovic - Carlos Alcaraz, en directo: semifinales hoy del US Open 2025 (3-5)

Varias personas tratan de cortar la marcha de los ciclistas en Bilbao

Benjamín Netanyahu felicita al Israel-Premier Tech: "¡Estáis haciendo que Israel se sienta orgulloso!"

Protestas contra el Israel-Premier Tech en la etapa 13 de la Vuelta a España

Las protestas contra el Israel-Premier Tech frenan a tres ciclistas en el ascenso al Angliru

Conor McGregor
UFC

Conor McGregor, excampeón de la UFC, quiere ser presidente de Irlanda

Kokichi Akuzawa
Récord Guiness

Kokichi Akuzawa se convierte en la persona más anciana en conquistar el Monte Fuji

Daniel Pulvett, el genio que ha ganado el mundial de ajedrez imaginando el tablero en su cabeza
Ajedrez

Daniel Pulvett, el genio que ha ganado el mundial de ajedrez imaginando el tablero en su cabeza

Daniel Pulvett, con apenas un 10% de visión, se ha proclamado campeón del mundo de ajedrez para ciegos y personas con discapacidad visual en Polonia.

Protestas contra Israel en la etapa 13 de La Vuelta
La Vuelta

Nuevas protestas contra Israel en la etapa reina de la Vuelta con final en el Angliru

Cacerolada, banderas y gritos por Palestina en la etapa 13: 'Israel asesina, La Vuelta patrocina'.

Neymar en un partido con el Santos

Un empresario brasileño incluye a Neymar en su testamento con una herencia de ¡1.000 M$!

El extenista Bjorn Borg en Wimbledon 2025

Bjorn Borg revela que sufre un cáncer "extremadamente agresivo"

Imagen del videoclip de 'Cibeles', la canción de Sergio Ramos sobre el Real Madrid

Sergio Ramos y Ryanair se enzarzan en redes por su nueva canción Cibeles

Publicidad