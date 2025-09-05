Benjamín Netanyahu felicita al Israel-Premier Tech: "¡Estáis haciendo que Israel se sienta orgulloso!"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha echado más madera al fuego que desde hace días tiene en jaque a la Vuelta a España, una carrera que se está viendo afectado por protestas contra la participación del Israel-Premier Tech y a favor de Palestina. Tras los graves incidentes del pasado miércoles en Bilbao y las protestas ocurridas hoy al comienzo y final de la etapa 13, Netanyahu ha mostrado su apoyo al equipo ciclista israelí, felicitándole "por no ceder ante el odio y la intimidación".

"Gran trabajo de Sylvan y del equipo ciclista de Israel por no ceder ante el odio y la intimidación. ¡Estáis haciendo que Israel se sienta orgulloso!", indicó Benjamín Netanyahu en su cuenta en X.

La presencia de los corredores del conjunto israelí ha sido recibida en distintas etapas de la Vuelta con manifestaciones con banderas palestinas y pancartas en las que se puede leer "Israel genocida" o "Stop genocidio". El pasado miércoles, por motivos de seguridad, la organización de la Vuelta se vio obligada a acortar la undécima etapa en Bilbao (norte de España) y a dejarla sin ganador.

Sylvan Adams: "Nunca correremos sin el nombre Israel"

Sylvan Adams, el propietario del Israel-Premier Tech y amigo de Benjamín Netanyahu, ha aclarado que "nunca correremos sin el nombre Israel", cerrando la posibilidad a que pasen a denominarse Premier Tech.

Nunca correremos sin el nombre Israel", explicó Adamas en el canal israelí Sport Channel. El Ejecutivo afirma haber recibido el apoyo de David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional, y destaca igualmente su intención de no abandonar la carrera, alegando que si lo hacen, no solo será "el fin" de su conjunto, "sino de todos los demás".

"Si la abandonamos, no sólo será el fin de nuestro equipo, sino de todos los demás. Mañana se manifestarán contra los equipos de Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Astaná. Los boicots son interminables", explicó Sylvan Adams.

