Bjorn Borg revela que sufre un cáncer "extremadamente agresivo"

Con motivo de la publicación de la autobiografía de Bjorn Borg, 'Latidos del Corazón' ('Heartbeats'), la agencia The Associated Press ha confirmado que la leyenda del tenis de 69 años sufre cáncer de próstata "extremadamente agresivo". Sin embargo, el ganador de 11 Grand Slam asegura que dicha enfermedad se halla en remisión.

"No tengo nada ahora mismo. Pero cada seis meses tengo que ir y revisarme. Todo el proceso, no es algo divertido"

Explica el extenista a la AP que se ha estado haciendo pruebas para el cáncer de próstata "durante muchos, muchos años". "La cuestión es que no sientes nada, te sientes bien, y luego simplemente sucede", lamenta. Pero manda un mensaje de esperanza: "No tengo nada ahora mismo. Pero cada seis meses tengo que ir y revisarme. Todo el proceso, no es algo divertido".

La información apunta que un chequeo en septiembre de 2023 ofreció "resultados preocupantes" y que los doctores decidieron seguir estudiando su caso. En medio de esas pruebas Borg, capitán de Europa en la Laver Cup, decidió volar a Vancouver para ejercer su función con la oposición de los médicos.

"¿Quién sabe qué va a pasar?"

A su inmediato regreso a Suecia, las pruebas confirmaron que tenía cáncer. La cirugía se programó para febrero de 2024, un tiempo de espera que Borg describió a la AP como "psicológicamente... muy difícil, porque ¿quién sabe qué va a pasar?".

Borg, no obstante, contó que sus pruebas más recientes resultaron limpias en agosto: "Ahora tengo un nuevo oponente en el cáncer, uno que no puedo controlar", ha escrito el sueco. "Pero voy a vencerlo. No me voy a rendir. Lucho como si cada día fuera una final de Wimbledon. Y esas suelen ir bastante bien, ¿no?".

11 Grand Slam... con 26 años

Borg ganó 11 títulos individuales de Grand Slam: seis Roland Garros de 1974 a 1981, y cinco títulos seguidos en Wimbledon de 1976 a 1980, antes de alejarse del tenis con apenas26 años, aunque volvió brevemente más tarde.

En el libro habla a profundidad de su sorprendentemente temprana retirada, además de su consumo de drogas y sus relaciones con mujeres, sus padres y sus hijos. El libro se publicará en Gran Bretaña el 18 de septiembre y en Estados Unidos el 23 de septiembre.

"Me siento mucho mejor"

Borg, conocido por su la férrea defensa de su privacidad, dijo que escribió el libro junto a su esposa, Patricia, durante aproximadamente dos años y medio: "Pasé por momentos difíciles, pero es un alivio para mí hacer este libro", dijo Borg. "Me siento mucho mejor".

