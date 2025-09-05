Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

UFC

Conor McGregor, excampeón de la UFC, quiere ser presidente de Irlanda

El peleador quiere presentarse a candidato el 24 de octubre para "combatir la inmigración ilegal".

Conor McGregor

Conor McGregorGetty

Publicidad

Daniel Caballero
Actualizado:
Publicado:

Conor McGregor ha dado un paso al lado del octágono para presentarse a las próximas elecciones presidenciales de Irlanda, que tendrán lugar el próximo 24 de octubre. Así lo ha anunciado el excampeón del mundo de UFC a través de sus redes sociales, después de meses avisando que tenía intención de dar el paso, debido a la crispación social que, según sus declaraciones, ha causado la inmigración ilegal en el país.

El púgil ahora trata de hacerse con el apoyo de las autoridades locales, requisito para presentarse a los próximos comicios: "Ciudadanos de Irlanda, ¡El momento del cambio real es ahora! Como presidente, no firmaré ningún proyecto de ley hasta que vuelva a la gente primero, Si quieres ver mi nombre en la papeleta electoral para la Presidencia, te insto a que te pongas en contacto con tus concejales locales hoy y les pidas que me nominen", señaló el dublinés, asegurando que los concejales son "la columna vertebral" de sus comunidades.

"Si eres un concejal que siente que tu voz es ignorada, tus manos atadas y tu comunidad pasa por alto, entonces te pido que me apoyes a mí. Nomíname, y te daré la plataforma y el poder para que seas verdaderamente escuchado. Si quieres votar por McGregor, empieza ahora. Llama a tu concejal local hoy y exige un cambio", apostilló.

La campaña de McGregor se sustenta en un discurso radical centrado en la inmigración y la defensa de la identidad nacional irlandesa. Propone someter a referéndum la participación de Irlanda en el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, presentándose como la voz supuestamente olvidada de los suburbios.

Sobre McGregor, sin embargo, pesan numerosos escándalos entre los que destacan una condena civil por valor de 250.000 euros y múltiples acusaciones de violación, lo que convierten al peleador en una figura convulsa en la que puede ser difícil confiar. Además El sistema electoral irlandés impone requisitos estrictos para formalizar una candidatura presidencial. McGregor necesita el respaldo de al menos cuatro consejos municipales o 20 diputados y senadores, un desafío considerable que podría frenar su ambición.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Kokichi Akuzawa se convierte en la persona más anciana en conquistar el Monte Fuji

Kokichi Akuzawa

Publicidad

Deportes

Protestas contra el Israel-Premier Tech en la etapa 13 de la Vuelta a España

Las protestas contra el Israel-Premier Tech frenan a tres ciclistas en el ascenso al Angliru

Conor McGregor

Conor McGregor, excampeón de la UFC, quiere ser presidente de Irlanda

Kokichi Akuzawa

Kokichi Akuzawa se convierte en la persona más anciana en conquistar el Monte Fuji

Daniel Pulvett, el genio que ha ganado el mundial de ajedrez imaginando el tablero en su cabeza
Ajedrez

Daniel Pulvett, el genio que ha ganado el mundial de ajedrez imaginando el tablero en su cabeza

Protestas contra Israel en la etapa 13 de La Vuelta
La Vuelta

Nuevas protestas contra Israel en la etapa reina de la Vuelta con final en el Angliru

Neymar en un partido con el Santos
Neymar

Un empresario brasileño incluye a Neymar en su testamento con una herencia de ¡1.000 M$!

El hombre, de 30 años y con problemas de salud, ni siquiera conoce a Neymar. Explicó que se identifica con la relación del futbolista con su padre.

El extenista Bjorn Borg en Wimbledon 2025
Tenis

Bjorn Borg revela que sufre un cáncer "extremadamente agresivo"

La leyenda sueca del tenis de 69 años fue operada en 2024 de un cáncer de próstata y afirma que dicha enfermedad se halla en remisión.

Imagen del videoclip de 'Cibeles', la canción de Sergio Ramos sobre el Real Madrid

Sergio Ramos y Ryanair se enzarzan en redes por su nueva canción Cibeles

Leo Messi celebra su segundo a Venezuela

Las lágrimas de Messi en su 'despedida' de Argentina: "Lo más lógico es que no llegue al Mundial"

Giannis Antetokounmpo machaca el aro español

España roza la proeza ante Grecia pero se ahoga en la orilla y se despide del Eurobasket

Publicidad