Conor McGregor, excampeón de la UFC, quiere ser presidente de Irlanda

Conor McGregor ha dado un paso al lado del octágono para presentarse a las próximas elecciones presidenciales de Irlanda, que tendrán lugar el próximo 24 de octubre. Así lo ha anunciado el excampeón del mundo de UFC a través de sus redes sociales, después de meses avisando que tenía intención de dar el paso, debido a la crispación social que, según sus declaraciones, ha causado la inmigración ilegal en el país.

El púgil ahora trata de hacerse con el apoyo de las autoridades locales, requisito para presentarse a los próximos comicios: "Ciudadanos de Irlanda, ¡El momento del cambio real es ahora! Como presidente, no firmaré ningún proyecto de ley hasta que vuelva a la gente primero, Si quieres ver mi nombre en la papeleta electoral para la Presidencia, te insto a que te pongas en contacto con tus concejales locales hoy y les pidas que me nominen", señaló el dublinés, asegurando que los concejales son "la columna vertebral" de sus comunidades.

"Si eres un concejal que siente que tu voz es ignorada, tus manos atadas y tu comunidad pasa por alto, entonces te pido que me apoyes a mí. Nomíname, y te daré la plataforma y el poder para que seas verdaderamente escuchado. Si quieres votar por McGregor, empieza ahora. Llama a tu concejal local hoy y exige un cambio", apostilló.

La campaña de McGregor se sustenta en un discurso radical centrado en la inmigración y la defensa de la identidad nacional irlandesa. Propone someter a referéndum la participación de Irlanda en el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, presentándose como la voz supuestamente olvidada de los suburbios.

Sobre McGregor, sin embargo, pesan numerosos escándalos entre los que destacan una condena civil por valor de 250.000 euros y múltiples acusaciones de violación, lo que convierten al peleador en una figura convulsa en la que puede ser difícil confiar. Además El sistema electoral irlandés impone requisitos estrictos para formalizar una candidatura presidencial. McGregor necesita el respaldo de al menos cuatro consejos municipales o 20 diputados y senadores, un desafío considerable que podría frenar su ambición.

