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Jannik Sinner, sobre Alcaraz: "Espero que pueda volver tan pronto como sea posible"

El tenista italiano admite que siempre que juega un torneo piensa en disputar la final ante Alcaraz. "Vamos día a día, pero en mi mente lo más importante es Roland Garros", explica Sinner.

Sinner atendiendo a los medios de comunicaci&oacute;n en el Mutua Madrid Open

Sinner atendiendo a los medios de comunicación en el Mutua Madrid Open DENNIS AGYEMAN / Europa Press

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Jannik Sinner, número 1 del mundo, buscará en Madrid ganar su quinto masters 1.000 de forma consecutiva, tras levantar el título en el Paris Masters, Indian Wells, Miami y Montecarlo. El de San Cándido estuvo anoche en la gala de los Premios Laureus y este martes habló ante los medios de comunicación antes de su debut en el Mutua Madrid Open.

"Vamos a ver cómo me siento, pero el plan es jugar e intentar rendir de la mejor forma posible. Me lo voy a tomar día a día. En mi mente lo más importante es Roland Garros. Vamos a intentar llegar en la mejor forma posible. Aquí voy a tratar de hacer mi mejor juego", explicó el tenista italiano.

Sinner dejó claro que jugar en la capital española es difícil "debido a ciertas cosas" y reconoció que el hecho de que no estén ni Alcaraz ni Djokovic marca una "diferencia".

"Es difícil para el torneo no tener dos años seguidos a Alcaraz"

"Es un estilo de juego único. Está a mucha altura y puede hacer frío a veces, así que es muy difícil de jugar. Pero creo que todos los tipos de condiciones pueden ayudarme a mejorar como jugador. Madrid es uno de los torneos más desafiantes. Vamos a ver porque nunca he ganado aquí", explicó el pupilo de Darren Cahill.

"Es difícil para el torneo no tener dos años seguidos a Alcaraz, y este tampoco tener a Novak (Djokovic). Hemos compartido muchos torneos desde el año pasado. En mi mente, en los torneos, sé que quiero jugar contra Carlos en la final. El camino a la final es muy largo y en la final todo puede suceder. Pero al mismo tiempo también voy día a día porque hay desafíos difíciles enfrente", indició Sinner.

Sinner apuntó que en su encuentro con Alcaraz en la gala de los premios Laureus no habló sobre su lesión. "Es muy privado. Espero que pueda volver tan pronto como sea posible. Espero que sea un buen torneo, pero no verlos se hace raro", señaló el italiano.

Para Sinner es "una pena" que no estén en la competición Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, "las dos estrellas más grandes del tenis".

"Espero que puedan volver cuanto antes y que sea un buen torneo aunque sin ellos hay diferencia. Es diferente cuando están ellos juntos. En mi mente, cuando está Carlos, siempre quiero jugar contra él una final y aquí no va a suceder", concluyó el italiano.

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