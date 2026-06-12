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El Barcelona presenta una demanda de conciliación por un delito de calumnias contra Florentino Pérez

El club catalán insta al presidente del Real Madrid a que "se retracte" de las declaraciones que realizó el pasado 12 de mayo, cuando aseguró que le habían robado siete Ligas.

Florentino Pérez y Joan Laporta

Florentino Pérez y Joan LaportaEuropa Press

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El FC Barcelona ha informado este viernes de la presentación de una demanda de conciliación previa a la interposición de querella por un delito de calumnias contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por sus declaraciones del pasado 12 de mayo y la posterior entrevista en laSexta con Josep Pedrerol.

"El FC Barcelona informa que en el día de hoy ha sido presentada la preceptiva demanda de conciliación previa a la interposición de querella por un delito de calumnias del artículo 205 del Código Penal contra el Presidente del Real Madrid, Sr. Florentino Pérez, a raíz de las manifestaciones realizadas por el mismo en la rueda de prensa del pasado día 12 de mayo y en una entrevista a un medio de comunicación el día siguiente", informa el club catalán en un comunicado.

"El objetivo de esta demanda es que el Sr. Pérez se retracte de determinadas manifestaciones que realizó con conocimiento de su falsedad y que resultan calumniosas y ofensivas para la imagen y reputación del Club", añade el FC Barcelona.

El club azulgrana advierte de que si no hay una rectificación por parte de Florentino Pérez se "procederá a la presentación de la correspondiente querella criminal".

Comunicado íntegro del FC Barcelona

El FC Barcelona informa que en el día de hoy ha sido presentada la preceptiva demanda de conciliación previa a la interposición de querella por un delito de calumnias del artículo 205 del Código Penal contra el Presidente del Real Madrid, Sr. Florentino Pérez, a raíz de las manifestaciones realizadas por el mismo en la rueda de prensa del pasado día 12 de mayo y en una entrevista a un medio de comunicación el día siguiente.

El objetivo de esta demanda es que el Sr. Pérez se retracte de determinadas manifestaciones que realizó con conocimiento de su falsedad y que resultan calumniosas y ofensivas para la imagen y reputación del Club.

En caso de que esta demanda no sea debidamente atendida, el FC Barcelona procederá a la presentación de la correspondiente querella criminal.

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