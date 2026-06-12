Shakira y el Estadio Azteca abren el Mundial 2026: "Le damos la bienvenida al mundo entero"

El Estadio Azteca, un escenario cargado de historia y leyenda futbolísticas, fue el escenario en el que arrancó el Mundial 2026, una Copa del Mundo que se jugará en tres países (Estados Unidos, México y Canadá) y con 104 partidos por delante. La banda mexicana de rock Maná y la cantante Lila Downs protagonizaron el inicio del espectáculo musical de la inauguración de la Copa del Mundo, aunque el punto álgido de la ceremonia llegó con la irrupción de Shakira sobre el césped del Estadio Azteca, interpretando 'Dai Dai', canción oficial de la Copa del Mundo.

"Pueblos del mundo, bienvenidos a México", exclamó Lila Downs, quien lució un huipil blanco y rodeada de bailarines que, entre bailes y vestimentas, alzaron un homenaje a las culturas prehispánicas de México.

Maná, banda originaria de Guadalajara, interpretó su emblemática canción 'Oye mi amor' en los prolegómenos del partido inaugural entre México y Sudáfrica. El venezolano Danny Ocean interpretó 'Partidazo', otro de los temas del álbum oficial del Mundial 2026, antes de que Belinda y Los Ángeles Azules entonaran 'Por ella'.

Al repertorio mundialista le siguió J Balvin con 'Qué calor' y 'I Like It', tema que comparte con Bad Bunny, en un baile que invitaba a la fiesta latina vestido con los colores de las selección mexicana: rojo y verde. El cantante y productor colombiano, nacido el 7 de mayo de 1985 en Medellín, fue el encargado de poner la 'alfombra' para la esperada llegada de Shakira.

La colombiana, con un atuendo amarillo y morado, zapatillas deportivas blancas y unas llamativas gafas de sol, interpretó 'Dai Dai', el himno oficial del Mundial 2026. Durante todo el espectáculo, una réplica gigante del trofeo de la Copa del Mundo presidió el centro del campo del Estadio Azteca.

Salma Hayek da la bienvenida a México

La actriz mexicana Salma Hayek, como embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026, dio la bienvenida al mundo entero al Estadio Azteca de la Ciudad de México, con un discurso en el que destacó la "unión del fútbol".

"Le damos la bienvenida al mundo entero recibiendo las banderas de las 48 naciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA México 2026", declaró la artista de 59 años y natural de Coatzacoalcos, Veracruz.

Salma Hayek aseguró que los mexicanos están "muy honrados de que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos".

Minutos después de su mensaje, se vio a Hayek posando junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien sostuvo con buenos ánimos el trofeo que se adjudicará el campeón del torneo mundialista, del que México es sede por tercera vez en una cita en esta ocasión acogida junto a Estados Unidos y Canadá.

Claudia Sheinbaum, ausente en el Estadio Azteca

Una de las noticias de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca fue la ausencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien finalmente no acudió al Fan Fest de la plaza del Zócalo capitalino para ver el partido inaugural del Mundial de fútbol 2026 junto a miles de aficionados, y en su lugar optó por el Deportivo Los Galeana, en el norte de la capital del país.

Sheinbaum, vestida con una camiseta de la selección mexicana y con su nombre y el número 26 a la espalda, fue recibida por los cientos de aficionados que se encontraban en el lugar. Pese a que su intención era ver el partido en la plaza del Zócalo, la presidenta había puesto en duda su presencia ante la previsión de que hubiera protestas por la zona en el marco de la Copa del Mundo.

Sheinbaum compartió un vídeo en sus redes sociales con el público asistente mientras veía en una pantalla la actuación inaugural de la cantante colombiana Shakira. La presidenta regaló su entrada del primer partido del Mundial a una niña indígena, rompiendo así una tradición de décadas en la que el mandatario del país anfitrión acudía a la jornada inaugural de la cita deportiva.

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