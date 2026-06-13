Encuentran un cadáver en estado de descomposición enfrente del centro de entrenamiento de Irán

Las autoridades mexicanas han localizado un cadáver en avanzado estado de descomposición en el maletero de un coche a pocos metros del centro de entrenamiento de la Selección de Irán en este Mundial de Fútbol 2026.

El hallazgo ha tenido lugar en la ciudad mexicana de Tijuana, donde los iraníes se concentran de cara a la Copa del Mundo, y según la fiscalía local, la Policía acudió acudió a inspeccionar un Toyota SUV gris que llevaba varios días estacionado en el aparcamiento de un supermercado.

"Un cadáver en una bolsa negra... con signos de violencia"

El descubrimiento se dio, entre otras cosas, porque un fuerte olor emanaba del vehículo y ya había llamado la atención de varios transeúntes, lo que obligó a que la policía inspeccionara el coche y localizara un cadáver: "Al inspeccionar el vehículo, encontraron en el maletero a una persona envuelta en una bolsa negra, con signos de violencia", explicó la Fiscalía.

No existe indicio alguno que involucre de manera alguna a la selección iraní de fútbol, y es que pese al gran dispositivo de seguridad que hay en la zona para proteger al combinado asiático, Tijuana fue designada como la ciudad más peligrosa del mundo hace un par de años, según World Population Review. No solo Tijuana, sino otras ciudades mexicanas sufren un alto grado de delincuencia en sus calles.

Prohibición de pasar más de 24 horas en Estados Unidos

No obstante, no deja de ser un contratiempo para la selección iraní, que ya se encuentra en una situación complicada al no poder permanecer en Estados Unidos más de 24 horas por la prohibición del país estadounidense, que ha negado el permiso a gran parte del equipo.

De esta manera, al estar su sede en Tijuana, tendrán que viajar a Estados Unidos para disputar los partidos y abandonar el país inmediatamente, perdiendo así un tiempo valioso en los desplazamientos. Irán jugará los tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos, concretamente los dos primeros en California ante Nueva Zelanda y Bélgica, y en Seattle ante Egipto. Irán todavía no ha pasado de la fase de grupos en un Mundial de Fútbol, y en esta ocasión no parte como favorito para hacerlo, aunque se espera que pueda competir contra Egipto para ocupar la segunda plaza del grupo.

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