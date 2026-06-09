Angelo Binaghi, presidente de la Federación italiana de tenis: "A diferencia de Alcaraz, Sinner nunca se comprará un yate de seis millones"

Angelo Binaghi, presidente de la Federación italiana de tenis, ha realizado unas polémicas declaraciones en una entrevista con Corriere della Sera, donde asegura que Jannik Sinner "nunca se compraría un yate de 6 millones como el de Alcaraz". Además, el máximo dirigente del tenis italiano pone como ejemplo a Jannik Sinner y su actitud en su partido ante Juan Manuel Cerúndolo en la segunda ronda de Roland Garros, donde el de San Cándido cedió de forma sorprendente tras sufrir un colapso físico.

"El secreto actual del tenis italiano empieza con el ejemplo que dan los tenistas. Sinner eligió quedarse en la pista ante Cerúndolo, intentarlo hasta el final sin quejarse de su estado. ¿Cuándo habíamos visto eso en Italia? Y admirábamos a los campeones extranjeros que lo hacían. Como extenista pertenezco a una generación de jugadores que decían que había que ser audaz y atrevido, incluso algo vago, porque el éxito era algo inevitable. Ahora tenemos un campeón caído del cielo, que muestra el camino y recuerda la importancia del trabajo", apunta Angelo Binaghi.

"A diferencia de Alcaraz, Sinner nunca se comprará un yate de seis millones de euros. Estoy seguro y no creo que me equivoque", asegura el presidente de la Federación italiana de tenis.

Para Angelo Binaghi, el camino del tremendo éxito que cosecha a día de hoy el tenis italiano comenzó con jugadores como Berrettini o Fognini.

"Como Federación hemos trabajado duro y apoyado a nuestros tenistas para ayudarles todo lo posible e intentando que no se alejaran de casa. Pero esta claro que el éxito comienza con ellos. Berrettini, y antes que él Fognini, fueron la evolución del tenista italiano, cambiando la leyenda de tenista perezoso por la de adoptar una cultura de trabajo, ética y sacrificio. Sin estos valores, en el tenis actual tan competitivo, no se llega a ninguna parte", opina Angelo Binaghi.