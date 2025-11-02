Sinner vence a un dignísimo Aliassime, gana en París su primer Masters del año y recupera el número 1

Jannik Sinner ha ganado en París su primer Masters 1.000 de la temporada después de vencer a un dignísimo Auger Aliassime -10 del mundo y que hoy perdió su segunda final de Masters- en el partido más largo que ha disputado el transalpino en París, 6-4 y 7-6 (4) en 1 hora y 53 minutos.

El italiano, además, recupera el número 1 del mundo después de que Alcaraz perdiera en su debut ante Norrie, y ambos se preparan desde ya para protagonizar una última batalla en las ATP Finals por ver quien terminará el año en lo más alto del ranking.

Aliassime deja París con la cabeza alta

Aliassime, por su parte, fue un digno finalista y sin duda fue el que más puso en problemas al italiano, que se llevó el torneo sin ceder un solo set, pero que hasta la fecha tampoco había llegado a jugar ni un tiebreak. El canadiense mostró su mejor versión, compitió de tú a tú ante el mejor del planeta en esta superficie y consiguió igualar lo máximo posible la carta de golpes: 20 winners por 22 de Jannik y solo cinco errores no forzados más. Salvó 5 de las 6 bolas de break y jugó mejor en la red, pero sufrió demasiado con los segundos saques (46% de ganados) y su rival fue un pelín superior en los momentos de tensión. Auger cierra 2025 con tres títulos (Adelaida, Montpellier y Bruselas) y dos finales perdidas (Dubái y París), además de que participará en sus segundas ATP Finals (2022).

Sinner suma así su quinto título ATP del año (Open de Australia, Wimbledon, Pekín, Viena y París) y el primero en un Masters después de perder las finales de Roma y Cincinnati ante Alcaraz, perderse cinco de los seis primeros y caer en 3º ronda de Shanghái por unos calambres.

Las cuentas por el número 1 en las ATP Finals, el último torneo de 2025

El de San Candido aparecerá este lunes como número 1 de la ATP con 11.500 puntos, mientras que Alcaraz bajará al segundo escalón y se queda con 11.250. Ni un mes le ha durado a Carlitos el número 1, pero tendrá muchas opciones de recuperarlo en Turín.

Alcaraz solo ganó un partido en las ATP Finals 2024

Ahora bien, el histórico torneo de maestros repartirá, como mucho, 1.500 puntos, la suma total de ganar todos los partidos: los tres de la Round Robin, las semifinales y la final. Esos serán los que tendrá que defender Sinner como campeón invicto de 2025, pero Carlitos 'solo' defenderá 200 ya que apenas ganó un partido (a Rublev en la Round Robin).

Por lo tanto, Alcaraz aseguraría el número 1 de la ATP si logra sumar tres victorias en Turín -ya sean todas en la fase de clasificación o simplemente llegando a semifinales- con independencia de lo que hiciera Jannik Sinner, que jugará bajo una tremenda presión ya que apenas tiene margen de error si quiere mantener el 1. No obstante, el verdadero y premio más importante es llevarse el torneo de Maestros.

