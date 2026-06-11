Wimbledon desvela los premios en metálico para la edición de 2026

El torneo de Wimbledon, tercer grand slam de la temporada, ha hecho pública este jueves su bola de premios en metálico para los tenistas, informando que en la edición de este año destinará 64,2 millones de libras a los participantes, lo que supone un incremento del 20% respecto a la edición de 2025. Los dos campeones (en categoría masculina y femenina) recibirán 3,6 millones de libras, lo que se traduce en unos 4,2 millones de euros -un aumento de 600.000 libras respecto al año anterior-.

Los finalistas individuales en los cuadros masculino y femenino recibirán 1,8 millones de libras; mientras que los semifinalistas se embolsarán 900.000 libras esterlinas. El premio para los cuartofinalistas serán de 480.000 libras.

El premio por alcanzar los octavos de final será de 300.000 libras; la tercera ronda serán 185.000 libras; la segunda ronda, 126.000 libras y jugar la primera ronda serán 80.000 libras.

En la rondes previas al cuadro principal, los premios serán los siguientes: 50.000 libras por alcanzar la tercera ronda de la qualy; 32.000 libras por la segunda ronda; y 20.000 libras por la primera ronda de la fase previa.

Prize money Wimbledon 2026

Campeón: 3,6 millones de libras.

Finalista: 1,8 millones de libras

Semifinales: 900.000 libras

Cuartos de final: 480.000 libras

Cuarta ronda: 300.000 libras

Tercera ronda: 185.000 libras

Segunda ronda: 126.000 libras

Primer ronda: 80.000 libras.

Fechas Wimbledon 2026

Wimbledon 2026 se jugará del del 29 de junio al 12 de julio en las instalaciones del All England Club de Londres.

La primera ronda se jugará los días 29 y 30 de junio; la segunda ronda está prevista para los días 30 de junio, 1 y 2 de julio; la tercera ronda se jugará el 3 y 4 de julio: mientras que los octavos de final están fijados para el domingo 5 y el lunes 6 de julio.

Los cuartos de final masculinos y femeninos se disputarán el martes 7 y miércoles 8 de julio.

El jueves 9 de julio se jugarán las dos semifinales del cuadro individual femenino; mientras que el viernes 10 de julio se disputarán las dos semifinales del cuadro individual masculino.

El sábado 11 de julio, no antes de las 16:00 horas (15:00 horario peninsular), se jugará la final femenina. La final masculina de Wimbledon 2026 se disputará el domingo 12 de julio, no antes 16:00 horas (15:00 horario peninsular).

Los premios en metálico de Wimbledon 2026, al detalle