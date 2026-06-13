Mañueco presenta la composición de su nuevo Gobierno con Vox

El presidente de la Junta de Castilla y León, AlfonsoFernández Mañueco, ha dado a conocer la composición de su nuevo Gobierno autonómico, un equipo que, según ha destacado, combina experiencia y capacidad de gestión con el objetivo de afrontar los desafíos de la Comunidad, y consolidar su crecimiento los próximos años.

Dos vicepresidencias y once consejerías

Durante una comparecencia celebrada en Valladolid, Mañueco ha explicado que el nuevo Ejecutivo estará integrado por dos vicepresidencias y once consejerías, cuyos responsables asumirán sus cargos oficialmente el próximo lunes. El presidente ha defendido que se trata de un grupo de profesionales, preparados para desarrollar las políticas comprometidas por el Gobierno, y responder a las necesidades de los ciudadanos de Castilla y León.

El dirigente autonómico ha señalado que esta nueva etapa debe servir para fortalecer la posición de la Comunidad, y avanzar en su transformación económica y social. Asimismo, ha expresado su confianza en que el equipo "trabajará con eficacia" desde el inicio de la legislatura.

Respecto al acuerdo alcanzado entre Partido Popular y Vox para reeditar la coalición de gobierno, Mañueco ha destacado la voluntad de ambas formaciones de centrarse en los objetivos compartidos, y dejar en segundo plano las discrepancias. En este sentido, ha apostado por mirar hacia adelante y aprovechar la experiencia acumulada para garantizar una mayor estabilidad institucional.

La toma de posesión de los nuevos consejeros tendrá lugar el lunes en la sede de la Presidencia de la Junta. Tras el acto se celebrará la primera reunión del Consejo de Gobierno, con la intención de poner en marcha de inmediato la nueva estructura del Ejecutivo.

Por otro lado, el presidente ha adelantado que José Luis Sanz Merino, quien no continuará al frente de la Consejería de Movilidad, podría asumir nuevas funciones de relevancia dentro de la organización del Partido Popular en Castilla y León.

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