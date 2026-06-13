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Cuba anuncia reformas para liberalizar su economía ante las sanciones de EEUU

El proyecto, que busca flexibilizar el actual sistema de economía planificada centralizada, contempla entre otras medidas, una mayor apertura al sector privado.

En el centro de la imagen, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel

En el centro de la imagen, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-CanelEUROPA PRESS

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Iman Benataya
Publicado:

Cuba ha anunciado un paquete de reformas estructurales que tienen por objetivo liberalizar la economía de la isla. Estas reformas se han inspirado en los modelos de economía de mercado de China y Vietnam, y están orientadas a contrarrestar el impacto de las sanciones económicas y energéticas por la administración de Trump.

Lo ha anunciado el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en declaraciones a la prensa, donde ha presentado por sorpresa el denominado "Programa Económico y Social para el 2026". Se trata de un plan diseñado como respuesta estratégica a lo que ha llamado "agresión multidimensional" por parte de la Casa Blanca.

Medidas para forzar reformas políticas y económicas

El proyecto contempla una mayor apertura al sector privado, la participación de las empresas públicas en el mercado cambiario, la autorización de inversiones a ciudadanos cubanos en el exterior y una reducción burocrática para estimular la producción nacional. El propósito principal es flexibilizar el sistema actual de economía planificada centralizada.

"Cada oportunidad en medio de una crisis hay que aprovecharla como un momento de despegue, como un momento de crecimiento. Entonces, nosotros hemos establecido un grupo de prioridades para enfrentar toda esta situación", ha asegurado el presidente cubano.

Sin embargo, esta reforma requiere la aprobación del Politburó del Partido Comunista y de la Asamblea Nacional de Cuba. Una vez se cuente con esta aprobación, según ha señalado el presidente, se dará inicio a un proceso informativo y explicativo a toda la población.

(El programa) "tiene que ver con el sistema de dirección de la economía. Hay todo un grupo de medidas o de acciones que se proponen que van a permitir resolver viejas contradicciones que tenemos entre el Plan, entre la planificación central y los estímulos, los incentivos", ha explicado Díaz-Canel desde La Habana.

De esta manera, las medidas presentadas por el líder cubano llegan después de la presión económica sobre Cuba en los últimos meses impulsada por la administración Trump, con el objetivo de forzar reformas políticas y económicas en la isla. Esta presión, según Díaz-Canel, "va teniendo un impacto que complejiza la vida cotidiana de los cubanos".

Sanciones de la administración de Trump

En los últimos meses, Washington ha sancionado al presidente de Cuba y a otras cuatro personas, entre las que figura su predecesor, Raúl Castro. Todo ello en plena intensificación de las presiones contra la isla, especialmente desde comienzos de año. Entre otros, se ha bloqueado el combustible, algo a lo que el mandatario isleño se ha referido como un "castigo colectivo" que equivale, a su juicio, a un "acto de genocidio".

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