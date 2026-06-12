Courtois, sobre Mourinho: "Tuvimos nuestros roces... Es un entrenador muy directo; yo soy igual"

Thibaut Courtois compareció ante los medios en Seattle en la previa del debut de Bélgica en el Mundial 2026 ante Egipto y fue preguntado por el regreso de José Mourinho al Real Madrid. El del Setúbal fue anunciado de forma oficial este jueves por el club blanco para las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. Será la segunda vez que coincidan en un equipo, después de estar juntos en el Chelsea.

"También tuvimos nuestros roces ocasionales. Por ejemplo, me sentó en el banquillo contra el Everton porque había centrado dos balones desde la banda en el partido anterior contra el Aston Villa. Era su manera de provocarme. La semana siguiente, volví a la portería contra el West Ham e hice cinco o seis paradas cruciales", recuerda Courtois.

"Mourinho es un entrenador muy directo; yo soy igual. Nuestra relación siempre ha sido muy buena", explicó el portero belga.

¿El último torneo de Courtois con Bélgica?

En clave mundialista, Courtois aseguró que esta Copa del Mundo podría ser su último torneo con la selección belga.

"No sé si deberíamos estar hablando del futuro ahora mismo, pero las probabilidades de que no continúe después de este torneo son mayores que las de que lo haga. Todavía quiero jugar unos años más. Y luego tienes que cuidar tu cuerpo. Mi familia está aquí porque este podría ser mi último torneo", reconoció el portero de 34 años.

Pese a esas palabras, Courtois admitió que la decisión aún no la ha tomado y podría seguir jugando con Bélgica si las sensaciones son positivas en el Mundial 2026.

"Si tenemos un buen Mundial, por supuesto. Y seguir sintiendo el buen ambiente dentro del grupo. Después, necesitaré tener una conversación interna con el entrenador, Vincent Mannaert y los médicos", apuntó Courtois.

"En el último año y medio, he tenido más problemillas físicos y lesiones, así que naturalmente piensas más en el futuro. Estoy pensando en dar el relevo. Hay mucho talento que viene subiendo con Senne (Lammers) y Mike (Penders)", aseguró Courtois.

Por último, Thibaut Courtois aseguró que está con ganas de debutar en la Copa del Mundo ante Egipto el próximo lunes 15 de junio.

"Sí, tengo muchas ganas, al igual que el resto del grupo. Me siento muy bien y estoy deseando que llegue. También trabajé muy duro en mi regreso durante la primavera. La lesión del (cuádriceps) fue desafortunada porque en ese momento me sentía casi imbatible. Pero ahora estoy listo para mantener mi nivel y mantenerme concentrado", concluyó Courtois.