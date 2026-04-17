Mutua Madrid Open 2026: Fechas, calendario, cuadro principal y palmarés

Todo está listo ya en la Caja Mágica de Madrid para albergar una nueva edición del Mutua Madrid Open, segundo masters 1.000 del año en tierra batida y que se jugará del 20 de abril al 3 de mayo. La primera ronda del cuadro principal comenzará a disputarse el próximo miércoles 22 de abril y la gran final se disputará el domingo 3 de mayo.

Durante dos semanas, la capital de España de convertirá en el foco mundial del mejor tenis del mundo, aunque está por ver si el torneo madrileño puede contar con Sinner y Alcaraz, los dos primeros del ranking y principales reclamos. Tras confirmarse la baja de Novak Djokovic, campeón en tres ocasiones (2011, 2016 y 2019), la gran incógnita es si Carlos Alcaraz, campeón de siete grand slam y dos veces campeón en la Caja Mágica (2022 y 2023), estará recuperado de la lesión que sufrió en la mueca derecha y le hizo darse de baja en el Conde de Godó. Todo apunta a que por segundo año consecutivo, el jugador de El Palmar no podrá estar presente en el Mutua Madrid Open.

La otra duda es la de Jannik Sinner, reciente campeón en Montecarlo, y que aún no ha confirmado su presencia en la capital de España. "Obviamente, ahora también es importante descansar para darme cuenta de lo que hemos hecho porque después del Sunshine Double prácticamente no tuve tiempo ni oportunidad. Tuve un día libre. Así que ahora dos o tres días de descanso sin pensar en el tenis me vendrán de maravilla y luego decidiremos si jugamos en Madrid o no", apuntó el de San Cándido tras la final de Montecarlo ante Alcaraz.

Premios en metálico del Mutua Madrid Open

El Mutua Madrid Open destinará este año 16.059.300 de euros en premios, 351.300 más que en 2025, a partes iguales entre el torneo masculino (ATP) y el femenino (WTA), 8.029.650 para cada categoría. Los campeones en Madrid se embolsarán un millón de euros, en concreto, 1.007.165 euros.

- Campeón: 1.007.165 euros / 1.000 puntos

- Finalista: 535.585 euros / 650 puntos

- Semifinalista: 297.550 euros / 400 puntos

- Cuartofinalista: 169.375 euros / 200 puntos

- 4ª Ronda: 92.470 euros / 100 puntos

- 3ª Ronda: 54.110 euros / 50 puntos

- 2ª Ronda: 31.585 euros / 30 puntos

- 1ª Ronda: 21.285 euros / 10 puntos

Carlos Alcaraz (lesión) y Jannik Sinner (sanción) ni estuvieron presentes el año pasado en el Mutua Madrid Open, edición que ganó Casper Ruud superando en la final a Jack Draper (7-5, 3-6 y 6-4).

Fechas del Mutua Madrid Open

ATP

- Primera ronda: Miércoles 22 y jueves 23 de abril

- Segunda ronda: Viernes 24 y sábado 25 de abril.

- Tercera ronda: Domingo 26 y lunes 27 de abril

- Octavos de final: Martes 28 de abril

- Cuartos de final: Miércoles 29 y jueves 30 de abril.

- Semifinales: Viernes 1 de mayo.

- Final: Domingo 3 de mayo.

WTA

- Primera ronda: Martes 21 y miércoles 22 de abril

- Segunda ronda: Jueves 23 y viernes 24 de abril.

- Tercera ronda: Sábado 25 y domingo 26 de abril

- Octavos de final: Lunes 27 de abril.

- Cuartos de final: Martes 28 y miércoles 29 de abril.

- Semifinales: Jueves 30 de abril.

Final: Sábado 2 de mayo.

Palmares del Mutua Madrid Open

El tenista con más títulos en el Mutua Madrid Open es Rafa Nadal con cinco entorchados (2005, 2010, 2013, 2014 y 2017). Con tres títulos aparecen Novak Djokovic (2011, 2016 y 2019) y Roger Federer (2006, 2009, y 2012); y con dos títulos figuran tres tenistas: Andy Murray (2008 y 2015), Alexander Zverev (2018 y 2021) y Carlos Alcaraz (2022 y 2023).

En la categoría femenina, Aryna Sabalenka (2021, 2023 y 2025) y Petra Kvitová (2011, 2015 y 2018) lideran el palmarés con tres títulos; justo por delante de Simona Halep (2016 y 2017) y Serena Wiliams (2012 y 2013).