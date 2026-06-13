Alberto Núñez Feijóo en la Romería del PP: "Zapatero es la joya de la corona de Sánchez"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado este sábado su intervención en la tradicional Romería de O Pino, en A Coruña, para reforzar la ofensiva política de su partido contra el Gobierno de Pedro Sánchez y reclamar un cambio político ante lo que considera una situación "insostenible" por los casos judiciales que afectan al entorno del PSOE.

Acompañado por el presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, Feijóo ha centrado buena parte de su discurso en denunciar lo que califica como una "degeneración política, institucional y moral" del Ejecutivo central, al tiempo que ha reivindicado un mayor compromiso con Galicia y una reforma del sistema de financiación autonómica.

"Trata mejor a los que amenazan que a los que cumplen"

"Hoy quiero comprometerme con Galicia porque significa comprometerse con la igualdad de los españoles", ha afirmado el líder popular, quien ha acusado al Gobierno de "distinguir, señalar y perseguir" a las Comunidades Autónomas que no respaldan al PSOE. Según ha sostenido, el Ejecutivo "trata mejor a los que amenazan que a los que cumplen, a los que chantajean que a los que aportan y a los que rompen que a los que unen".

En este contexto, Feijóo ha asegurado que no se puede "castigar a Galicia porque no vote a Pedro Sánchez", y se ha comprometido a "arreglar esa situación" si llega al Gobierno.

Asimismo, ha anunciado su apuesta por un nuevo modelo de financiación autonómica que, según ha afirmado, tenga como único objetivo mejorar los servicios públicos. "Aquí se viene a pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales; no será una compraventa de apoyos".

"Lo han podrido todo"

Durante su intervención, el líder del PP ha defendido la necesidad de impulsar una profunda regeneración institucional, lanzando duras críticas contra el PSOE y el presidente del Gobierno.

"Vamos a hacer una limpieza total, completa, porque lo han podrido todo", ha asegurado Feijóo, quien describe los distintos casos que afectan al entorno socialista como una "serie interminable que se supera capítulo a capítulo".

En su repaso, ha mencionado las investigaciones relacionadas con la esposa y el hermano de Pedro Sánchez, así como las polémicas que han afectado al fiscal general del Estado y a varios exdirigentes socialistas. También ha hecho referencia a los casos vinculados a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Feijóo ha extendido además sus críticas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien define como "la joya de la corona de Sánchez", y "el referente moral de Pedro Sánchez".

Acusaciones sobre las "cloacas"

El presidente popular también ha hecho alusión al registro de la sede federal del PSOE en la calle Ferraz, y ha vinculado ese episodio con lo que denominó las "cloacas" de la política española. Según ha afirmado, esas supuestas actuaciones han afectado a instituciones como la Fiscalía y la Guardia Civil. "Es absolutamente increíble que los que venían a limpiar de corrupción, hayan gobernado durante estos años como una organización criminal", ha desvelado.

Finalmente, ha rechazado la posibilidad de que Pedro Sánchez continúe al frente del Gobierno más allá de la actual legislatura, y sostiene que su futuro político está agotado. "Su epitafio político ya está escrito", y ha sentenciado su discurso haciendo alusión al valor de las joyas de Zapatero: "Ahora resulta que las joyas valen 1,3 millones de euros, 26 veces más. Todo sube menos la tranquilidad de las familias, todo sube porque ellos se lo llevan todo", ha criticado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.