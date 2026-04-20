Primera imagen de Carlos Alcaraz tras marcharse lesionado de Barcelona... ¡con una férula en su muñeca derecha!

Carlos Alcaraz, número 2 de la ATP y ganador de siete grand slam, estará este lunes en Madrid en la gala de los Premios Laureus, donde está nominado a mejor deportista del año, categoría en la que compite con Jannik Sinner, Ousmane Dembélé , Mondo Duplantis, Marc Márquez y Tadej Pogačar. El reciente campeón del Open de Australia se encuentra recuperándose de la lesión que sufrió en su muñeca derecha durante se estreno en el Conde de Godó, una lesión que le ha llevado a darse de baja del torneo barcelonés y del Mutua Madrid Open.

La gran duda e incógnita, a día de hoy es saber el alcance exacto de su lesión y cuánto estará fuera de las pistas. Con el Internazionali BNL d'Italia (del 6 al 17 de mayo) y Roland Garros (del 24 de mayo al 7 de junio) a la vuelta de la esquina, todos los aficionados se preguntan si el pupilo de Samu López estará recuperado para defender sus coronas en esos dos escenarios. Feliciano López, extenista y director del Mutua Madrid Open, aseguró anoche en Onda Cero que es pesimista con la presencia del murciano en la capital italiana y que su esperanza es que esté en condiciones y recuperado para jugar Roland Garros, el segundo grand slam de la temporada.

Y en mitad de las dudas e incertidumbres sobre Carlos Alcaraz, el propio tenista ha reaparecido hoy, justo antes de la gala de los Premios Laureus, en una imagen en las redes sociales del restaurante Los Chopos, en Alicante. Lo llamativo de la imagen y que ha despertado los comentarios y preocupación de los aficionados es la férula que luce el tenista español en su brazo derecho. Una imagen que ha generado hasta más intranquilidad e incertidumbre sobre al gravedad y el alcance exacto de su lesión en la muñeca derecha.

"Esta mañana hemos recibido en Los Chopos al gran 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗔𝗹𝗰𝗮𝗿𝗮𝘇. Nos despedimos de él con un detalle muy nuestro: Miguelitos de La Roda y rolletes de la casa. Gracias por vuestra visita @carlitosalcarazz. ¡Ha sido un placer recibiros en Los Chopos!", indica la publicación del propio restaurante alicantino.

Habrá que ver si Alcaraz atiende a la prensa esta noche en Madrid, durante la gala de los Premios Laureus, y si habla sobre la lesión que sufre en muñeca derecha y que le ha obligado a renunciar al Conde de Godó y el Mutua Madrid Open. El gran objetivo del tenista murciano está en Roland Garros, el grand slam parisino que se jugará del 24 de mayo al 7 de junio.