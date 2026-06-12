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El vídeo de Carlos Alcaraz que ha despertado la ilusión sobre su regreso a las pistas

El murciano se le ha podido ver corriendo sin la férula que protegía su muñeca derecha por las calles del polígono de San Ginés, cerca de su localidad natal de El Palmar.

Carlos Alcaraz sonríe en el partido de su hermano Jaime en Madrid

Carlos Alcaraz sonríe en el partido de su hermano Jaime en MadridEfe

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Hace dos meses, el pasado 14 de abril, Carlos Alcaraz se lesionaba de gravedad su muñeca derecha en su estreno en el Conde de Gódo ante el finés Otto Virtanen. Y justo este viernes la ilusión entre los aficionados al tenis se ha vuelto a despertar tras difundirse un vídeo en el que se le puede ver corriendo por las calles del polígono de San Ginés, cerca de la localidad murciana de El Palmar. El hecho que ha hecho ilusionarse a muchos aficionados al tenis es ver al jugador murciano realizando carrera continua sin la férula que ha usado en las últimas semanas para proteger su muñeca derecha.

En dicho vídeo aparece corriendo junto a su preparador físico de confianza, el murciano Alberto Lledó, según confirma el medio La Verdad. Dicho medio asegura que ha sido el propio Alberto Lledó el que ha compartido el vídeo en su cuenta de Instagram, lo que ha incrementado aún más la ilusión y el optimismo de los aficionados por ver pronto al campeón de siete grand slam de vuelta a las pistas.

Tras perderse los dos últimos grand slam (Roland Garros y Wimbledon), la esperanza es que Carlos Alcaraz puede regresar para la gira estadounidense de cemento, donde debería defender los títulos logrados el año pasado en Cincinnati y el US Open. El murciano ya se ha perdido hasta seis torneos, incluido el Conde de Godó del que tuvo que retirarse, desde que se lesionara el pasado mes de abril: Conde de Godó, Madrid, Roma, Roland Garros, Queen's y Wimbledon.

A principios del mes de junio ya se pudo ver a Carlos Alcaraz entrenando en una pista de tenis, pero solo usando su mano izquierda y sin utilizar la mano derecha. Leyendas del tenis como Agassi o McEnroe han hablado sobre la ausencia del tenista murciano en los últimos días.

Las leyendas del tenis 'lloran' la ausencia de Alcaraz

Andre Agassi llegó a pedir alguna explicación al propio Alcaraz o a alguien de su de su entorno para aclarar exactamente cuál es le grado de la lesión que padece en su privilegiada muñeca derecha.

"Sería realmente útil que él o alguien de su entorno explicara claramente la naturaleza exacta de su lesión, porque, como sabes, estamos especulando", señalaba el campeón de ocho majors en el podcast The Big T, de Tennis Channel.

Por su parte, John McEnroe reconoció estar "deprimido" por la ausencia de Carlos Alcaraz, al que definió como "el mejor representante que tenemos en nuestro deporte".

"Cuando escuché que también se retiró de Wimbledon, eso fue un golpe. Así que, básicamente, todos estamos rezando y esperando que vuelva más pronto que tarde", reconocía John McEnroe en el podcast Off Court With Greg Rusedski.

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