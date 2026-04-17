Novak Djokovic confirma su baja en el Mutua Madrid Open: "Lamentablemente no podré competir "

Duro palo para el Mutua Madrid Open con la confirmación de la baja de Novak Djokovic en la edición de este año, del 22 de abril al 3 de mayo. Con la gran duda de Carlos Alcaraz y con Sinner sopesando su participación, el torneo madrileño podría quedarse sin las tres principales estrellas y reclamos del tenis mundial.

"Madrid, lamentablemente no podré competir en el @MutuaMadridOpen este año. Estoy continuando mi recuperación para volver pronto. ¡Hasta pronto!", informaba este viernes el campeón de 24 grand slam en sus redes sociales.

El serbio ha levantado en tres ocasiones el título en Madrid (2011, 2016 y 2019) y la organización le ha deseado una pronta recuperación al titán de Belgrado.

"Novak Djokovic, tres veces campeón del #MMOPEN, no podrá participar en esta edición del torneo. Deseamos que estés de vuelta lo antes posible y podamos disfrutar de tu tenis como tantas veces lo hemos hecho en la Caja Mágica", aseguraba el Mutua Madrid Open.

A menos de una semana para el comienzo del torneo, el Mutua Madrid Open vive horas críticas ante la posibilidad de quedarse sin Alcaraz, Sinner y Djokovic. La baja del serbio ya está confirmada y la presencia del tenista murciano está muy complicada después de que se tuviera que retirar el pasado miércoles del torneo Conde Godó, en Barcelona, como consecuencia de las molestias que arrastra en el antebrazo derecho.

Respecto a Jannik Sinner, el italiano admitió tras ganar el título en Montecarlo que tenía que analizar con su equipo el calendario y decidir si acudir a la capital de España o reservar energías para Roma y Roland Garros.