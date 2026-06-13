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Brasil vs Marruecos: horario del debut de la selección de Ancelotti en el Mundial 2026

La selección de Brasil es la única que ha participado en todas las 22 ediciones de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA.

Ancelotti, presentado como nuevo técnico de Brasil

Ancelotti, presentado como nuevo técnico de BrasilEFE

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Publicado:

Brasil afronta el Mundial 2026 como una de las grandes candidatas al título, con muchas ganas de firmar un papel protagonista bajo la dirección de Carlo Ancelotti, uno de los entrenadores más prestigiosos del fútbol internacional. El debut de la selección genera una enorme expectación entre los aficionados, que estarán pendientes del estreno oficial del técnico italiano al frente de la canarinha.

Es uno de los partidos más ansiados por los aficionados, ya que la pentacampeona del mundo llega al torneo con la presión y la ilusión de volver a conquistar el título y Marruecos, a su vez, quiere seguir demostrando el gran nivel competitivo que le llevó a hacer historia en los últimos grandes torneos internacionales.

¿Cuándo es el partido Brasil vs Marruecos?

La selección sudamericana se enfrentará a la africana el sábado 13 de junio a las 00:00 de la noche (hora española) en el MetLife Stadium, uno de los recintos más emblemáticos y modernos de Estados Unidos, situado en Nueva Jersey, muy cerca de Nueva York.

El estadio cuenta con capacidad para más de 80.000 espectadores y será una de las grandes sedes del Mundial 2026.

Habitual escenario de grandes eventos deportivos y conciertos internacionales, el MetLife Stadium ofrecerá un ambiente espectacular para el debut de la selección dirigida por Carlo Ancelotti.

Mundial 2026: los otros partidos de Brasil

Además de Brasil vs Marruecos, la selección sudamericana disputará dos partidos más en la fase de grupos del Mundial 2026:

Brasil vs Haití: viernes 19 de junio de 2026, a las 2:30 horas (España).

Brasil vs Escocia: miércoles 24 de junio de 2026, a las 0:00 horas (España).

No olvides que el Mundial 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio y marcará un antes y un después en la historia del torneo al disputarse por primera vez en tres países de manera conjunta: Estados Unidos, México y Canadá. La competición reunirá a las mejores selecciones del planeta en un Mundial histórico, que además estrenará un nuevo formato con 48 equipos participantes.

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