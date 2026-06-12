Mundial 2026: el camino de España hacia la segunda estrella, en '3x3N'

La cuenta atrás ha terminado. El Mundial de 2026 ya está aquí y la Selección Española afronta la gran cita del fútbol con un único objetivo: conquistar la segunda estrella de su historia. Este es el eje central de la nueva entrega del videopodcast '3x3N: Mundial 2026, ¡A por la segunda estrella!', en la que el equipo de Antena 3 Deportes analiza las claves del torneo que paralizará al planeta durante el próximo mes.

La vigésimo tercera edición de la Copa del Mundo llega marcada por importantes novedades. Por primera vez, el campeonato se disputará en tres países: Canadá, Estados Unidos y México. Además, el número de selecciones participantes aumenta de 32 a 48 equipos, lo que convierte esta edición en la más grande de la historia, con 104 partidos y más de 9.300 minutos de fútbol.

En este episodio, Raúl Meda, coordinador de Antena 3 Deportes, repasa algunos de los cambios más destacados del torneo. Desde la compleja organización que supone coordinar 16 ciudades sede hasta la presencia de cuatro debutantes mundialistas: Uzbekistán, Jordania, Cabo Verde y Curazao. También analiza algunas de las nuevas normas que estrenará la FIFA, pensadas para mejorar el comportamiento de los jugadores y agilizar el juego.

El podcast pone también el foco en las opciones de la Selección Española. Javier Alba, redactor de Antena 3 Deportes, desgrana el camino de La Roja en la fase de grupos, donde se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Un recorrido que, sobre el papel, parece favorable para un equipo que llega lanzado tras encadenar más de dos años sin conocer la derrota.

España aterriza en Norteamérica como una de las grandes favoritas. Liderada por una generación de futbolistas que ha devuelto la ilusión a la afición y respaldada por una impresionante racha de resultados, la selección dirigida por Luis de la Fuente aspira a repetir la histórica gesta lograda en Sudáfrica 2010.

La tecnología será otra de las grandes protagonistas del Mundial. Vanessa Blasco, redactora de Antena 3 Deportes, explica cómo la inteligencia artificial irrumpirá con fuerza en la competición. El balón oficial incorporará sensores capaces de registrar datos cientos de veces por segundo para ayudar al arbitraje en decisiones clave. A ello se sumará una avanzada red de cámaras distribuidas por los estadios que permitirá revisar jugadas polémicas con mayor precisión y rapidez.

Pero la IA no solo estará presente en el terreno de juego. Las selecciones utilizarán herramientas capaces de recrear escenarios, jugadas y partidos virtuales para optimizar la preparación de sus encuentros. Todo ello convierte a esta Copa del Mundo en la más tecnológica de la historia.

El calor será otro de los desafíos que deberán afrontar los futbolistas. Algunas sedes podrían registrar temperaturas cercanas a los 38 grados, por lo que se han establecido pausas extraordinarias de hidratación para proteger a los jugadores durante los encuentros.

Con todos estos ingredientes, el Mundial 2026 promete emociones fuertes desde el primer día hasta la gran final. En este nuevo episodio de '3x3N', el equipo de Antena 3 Deportes analiza los retos, las novedades y las aspiraciones de una España que vuelve a soñar con levantar la Copa del Mundo, ya disponible en las redes sociales de Antena 3 Noticias.