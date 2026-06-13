La Guardia Civil intercepta 4,8 toneladas de hachís tras una operación conjunta en el Estrecho

Una operación coordinada entre la Guardia Civil española y la Gendarmería Real marroquí ha permitido impedir la introducción de un importante cargamento de droga en el Estrecho de Gibraltar. En total, las autoridades han logrado recuperar 121 fardos de hachís con un peso aproximado de 4.777 kilogramos, tras una intensa persecución a una embarcación utilizada presuntamente para el narcotráfico.

La intervención comenzó cuando los servicios de vigilancia detectaron una lancha semirrígida de alta velocidad que realizaba una navegación sospechosa en aguas del Estrecho. Ante las características de la embarcación y su comportamiento, se desplegaron medios del Servicio Marítimo y del Servicio Aéreo de la Guardia Civil para efectuar el seguimiento.

Recuperaron 32 fardos de hachís

Durante la persecución, los ocupantes de la lancha llevaron a cabo diversas maniobras para evitar ser interceptados. Además, comenzaron a lanzar al mar parte de la carga con el objetivo de reducir peso, aumentar la velocidad y dificultar la recuperación de la droga. Gracias al apoyo aéreo, los agentes pudieron localizar los fardos arrojados al agua y recuperar 32 de ellos, con un peso cercano a los 1.200 kilos.

Mientras tanto, unidades terrestres permanecieron desplegadas en distintos puntos de la costa para prevenir un posible desembarco de la embarcación y facilitar la detención de sus ocupantes. La presión ejercida por el dispositivo policial llevó a los tripulantes a dirigirse hacia aguas próximas a Marruecos. En ese momento, se activaron los mecanismos de cooperación entre ambos países, permitiendo que la Gendarmería Real marroquí movilizara rápidamente sus recursos marítimos para continuar la actuación.

La intervención conjunta cerró las posibles rutas de escape de la embarcación, obligando finalmente a sus ocupantes a desprenderse del resto del cargamento. Las autoridades marroquíes recuperaron otros 89 fardos de hachís, con un peso estimado de 3.577 kilos.

La actuación se enmarca en los dispositivos permanentes de vigilancia y lucha contra el narcotráfico que se desarrollan en la zona del Campo de Gibraltar, así como en la colaboración internacional entre España y Marruecos para combatir las redes criminales que operan en ambos lados del Estrecho.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.