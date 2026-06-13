Diez comunidades en aviso amarillo este sábado por calor y tormentas con granizo

Diez comunidades continúan este sábado en aviso amarillo (peligro bajo) por calor, tormentas con granizo y rachas intensas de viento. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé máximas de hasta 38 grados en algunos puntos y advierte de que, aunque el riesgo para la población general es bajo, sí puede afectar a determinadas actividades.

El calor vuelve a marcar la jornada en buena parte de España. Concretamente, Extremadura tiene aviso amarillo por calor, con temperaturas que alcanzarán los 38 grados en puntos de la vega del Guadiana, Villuercas y Montánchez. También habrá temperaturas altas en la mitad norte peninsular. Asturias y Cantabria alcanzarán los 34 grados, mientras que en el País Vasco el aviso afecta a todas las provincias, con valores de entre 34 y 36 grados. Navarra y La Rioja también han activado la alerta por temperaturas de hasta 36 grados en zonas de la ribera del Ebro. En Galicia, el aviso amarillo por calor afecta a A Coruña y Ourense, con máximas de entre 34 y 36 grados. Además, toda la comunidad, salvo Pontevedra, está en alerta por tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento.

En cuanto al nordeste peninsular, Aragón tiene aviso amarillo en la provincia de Zaragoza por máximas de hasta 36 grados, mientras que en Cataluña el calor afectará a la provincia de Lleida, donde se registrarán también 36 grados en áreas del valle de Arán. Las provincias de León y Zamora (Castilla y León) están con nivel amarillo por tormentas con probabilidad de rachas fuertes o localmente muy fuertes de viento. La Aemet alerta de que con el aviso amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.

Domingo de inestabilidad

La jornada del domingo estará marcada por una inestabilidad en el interior peninsular a raíz de un "debilitamiento del anticiclón" y la llegada de una masa de aire frío en capas altas de la atmósfera.

Esta situación dará lugar a la formación de fuertes tormentas en amplias zonas de las comunidades de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura y Comunidad de Madrid, donde Aemet ha activado el aviso amarillo. En cuanto a las temperaturas, durante el domingo, las máximas subirán en el arco mediterráneo y Baleares y bajarán en el oeste. Ya por la noche descenderán en el suroeste y subirán en el resto, de forma notable en el alto Ebro. Se prevén noches tropicales en los valles fluviales de Extremadura y los litorales mediterráneos.

Por capitales de provincia, Zaragoza será la capital más calurosa con 38 grados, seguida de Lleida y Logroño, donde los termómetros alcanzarán 37 grados, y en torno a 36 grados en Córdoba y Toledo. El calor también será notable en amplias zonas del centro, sur y valle del Ebro, con 35 grados en Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Granada, Huesca, Madrid y Pamplona, y 34 grados en Albacete, Girona, Guadalajara, Jaén, Murcia, Ourense y Teruel. En el norte, serán altas para la zona, con 33 grados en Bilbao, Burgos, Salamanca, Vitoria-Gasteiz y Zamora, mientras que en el litoral mediterráneo y atlántico el ambiente será más suave, con 29 grados en Alicante, Almería, Málaga y Tarragona, 30 en Barcelona, Valencia y A Coruña.

Última semana de primavera con tiempo inestable

La próxima semana, última de la primavera, arrancará con aire frío en capas altas y un tiempo inestable en casi todo el país, salvo los litorales, el suroeste y ambos archipiélagos. Se esperan nubes bajas en los litorales cantábrico y gallego y, durante la mañana, en el suroeste peninsular y el Estrecho. Por el día, las máximas bajarán de forma generalizada, excepto en los litorales del sur, donde subirán, y se superarán los 35 grados en los valles del Tajo y del Guadiana, y los 36-37 grados en el valle del Ebro. En cuanto a las mínimas, subirán en el este y bajarán en el resto.

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